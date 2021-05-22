Два сотрудника Росгвардии погибли на учениях в Мурманской области

В Мурманской области во время учений погибли два сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На берегу Кольского залива в Мурманской области погибли двое сотрудников Росгвардии во время учений. По предварительной информации, происшествие случилось во время беспарашютного десантирования с борта вертолёта на палубу корабля", – рассказал собеседник агентства.

Военные следователи проводят проверку на наличие признаков преступления по статье "Халатность".

В пресс-службе Росгвардии отметили, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь.