Работы по реконструкции моста во Власихе завершены на 75%

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев проверил ход работ по реконструкции моста во Власихе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"В настоящее время работы выполнены на 75% от общего объёма: демонтирован существующий мост, выполнено устройство временной объездной дороги, перенесены коммуникации, забиты сваи, смонтированы балки пролётных строений, уложены защитные слои из цементобетона и гидроизоляция, установлены тротуарные блоки. Ведутся работы по устройству подходов к мосту, перильного ограждения, водоотводных сооружений", – говорится в сообщении.

В соответствии с контрактом реконструкцию должны завершить в августе 2021 года, но подрядчик планирует сдать объект уже в июле. Общая стоимость работ составляет 53 миллиона рублей.