Замена теплосетей в районе пересечения Деповской с проспектом Строителей продолжается

Энергетики продолжают работы по замене участка тепловой сети в районе пересечения улицы Деповской с проспектом Строителей. Глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев побывал на объекте, оценив ход работ.
Как сообщает пресс-центр мэрии, по словам прораба подрядной организации "РегионЭнергоСтрой" Сергея Костылева, на участке предстоит заменить 427 метров трубопровода диаметром 700 мм. Сейчас ведется замена несущих конструкций вертикального компенсатора и трубопроводов в канале.
Для проведения работ потребовалось перекрытие проезжей части:
- до 22:00 3 июня полностью перекрыт проезд по улице Деповской в районе дома № 26, а также наполовину проезжая часть проспекта Строителей в районе домов № 6 и 8;
- с 22:00 4 июня до 08:00 7 июля будет перекрыто по половине проезжей части четной и нечетной сторон проспекта Строителей в районе домов № 8 и № 9;
- с 08:00 8 июня до 22:00 23 июня перекроют половину проезжей части нечетной стороны проспекта Строителей в районе дома № 9;
- с 08:00 15 июня до 22:00 15 июля – частично по проезжей части нечетной стороны улицы Деповской от дома № 21 до "Детской городской больницы № 1".
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