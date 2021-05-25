Замена теплосетей в районе пересечения Деповской с проспектом Строителей продолжается

Энергетики продолжают работы по замене участка тепловой сети в районе пересечения улицы Деповской с проспектом Строителей. Глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев побывал на объекте, оценив ход работ.

Как сообщает пресс-центр мэрии, по словам прораба подрядной организации "РегионЭнергоСтрой" Сергея Костылева, на участке предстоит заменить 427 метров трубопровода диаметром 700 мм. Сейчас ведется замена несущих конструкций вертикального компенсатора и трубопроводов в канале.

Для проведения работ потребовалось перекрытие проезжей части: