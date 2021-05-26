В России могут появиться эталонные тарифы на тепло

Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением о введении эталонных тарифов на теплоснабжение. Об этом сообщают "Известия".
Замглавы ведомства Виталий Королёв рассказал, что правительство опубликует проекты постановления уже в июне. Меру будут вводить постепенно, и пилоты в некоторых регионах могут запустить с 1 июля 2022 года.
"Они позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным", – сказал он.
В Федеральной антимонопольной службе считают, что предложенная мера поможет предотвратить рост тарифов на теплоснабжение.
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