Константин Яковлев покинул пост главного режиссёра Алтайского музыкального театра

Главный режиссёр музыкального театра Алтая Константин Яковлев решил уйти со своего поста. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в эфире программы "Вести Алтай".
"Решил перейти на постоянную работу в другой театр, а с нами будет продолжать сотрудничество, ставя отдельные спектакли", – сказала министр.
Елена Безрукова отметила, что находится в замечательных отношениях с Константином Яковлевым и лично встречалась с ним, когда узнала о его решении. "Я думаю, он имеет право на собственный выбор", – подчеркнула министр культуры.
В Алтайский музыкальный театр Константин Яковлев пришёл в 2005 году после учёбы в Новосибирском театральном институте по актёрской специальности. Пост главрежа театра занял в 2013-м. В апреле 2021 года Яковлев возглавил Театр юного зрителя в Перми. Там он ставил спектакли "Гуд бай, Берлин" (2019), "Гарольд и Мод" (2020) и "Побег из Простоквашино" (2021).
Комментарии
переехать в другой театр? он там живет?
Это серьёзная имиджевая потеря. Потому что о спектаклях Константина, особенно о "Ползунове" и "Капитанской дочке", говорили. На них стремились попасть. А мюзикл "Капитанская дочка" в этом году принёс Алтаю "Золотую маску"...
Почему в барнаульских театрах режиссёры надолго не задерживаются? Например, Марк Захаров руководил "Ленкомом" 46 лет...
Действительно, странно, что не задерживаются в нашем благодатном краю.
К сожалению, спектакли Яковлева слабые, как дали Маску за Капитанскую дочку не понятно. Спектакль не выдерживает плохой, складывается впечатление, что другие еще хуже. Я видел в СПб хорошие постановки. Есть другие прекрасные спектакли в стране, например, в Нске. То, что Яковлев перестанет быть главрежем, это положительный момент, надо надеется, директор сможет приглашать других режиссеров. Константин переезжает в хороший театральный город, думаю, это даст ему возможность развиваться. Успехов ему в ТЮЗе. Верю, что его отъезд даст Музыкальному театру Алтая большие возможности.
Бездари и лепилы плагиата.
Кто такая безрукова?
Все клопы сосущие бюджет
26.05.2021 12:39
Ольга
Если дело в материальной стороне, то почему бы не определить талантливым режиссёрам в Барнауле "московскую" зарплату? Чтобы никакой Кукуцк и никакой Бомск не могли "перетянуть" их к себе. Думаю, по деньгам это было бы не слишком накладно. У нас в Барнауле ведь не 100, не 20 и даже не 10 театров. А ровно четыре профессиональных театра в городе.
он решил переехать на постоянную работу в другой театр
И ты, Брут...