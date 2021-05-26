Константин Яковлев покинул пост главного режиссёра Алтайского музыкального театра

Главный режиссёр музыкального театра Алтая Константин Яковлев решил уйти со своего поста. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в эфире программы "Вести Алтай".

"Решил перейти на постоянную работу в другой театр, а с нами будет продолжать сотрудничество, ставя отдельные спектакли", – сказала министр.

Елена Безрукова отметила, что находится в замечательных отношениях с Константином Яковлевым и лично встречалась с ним, когда узнала о его решении. "Я думаю, он имеет право на собственный выбор", – подчеркнула министр культуры.

В Алтайский музыкальный театр Константин Яковлев пришёл в 2005 году после учёбы в Новосибирском театральном институте по актёрской специальности. Пост главрежа театра занял в 2013-м. В апреле 2021 года Яковлев возглавил Театр юного зрителя в Перми. Там он ставил спектакли "Гуд бай, Берлин" (2019), "Гарольд и Мод" (2020) и "Побег из Простоквашино" (2021).