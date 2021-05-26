Более 60 мероприятий подготовили ко Дню защиты детей в Барнауле

В Барнауле с 28 мая по 2 июня пройдут мероприятия, посвящённые Дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

31 мая пройдёт закрытие творческого сезона 2020-2021 "Мы вместе", а с 1 июня откроются 87 лагерей с дневным пребыванием на территориях школ.

В парке "Солнечный ветер" 1 июня состоится городской праздник "Сезон детства", где для детей готовятся 20 мастер-классов, спортивные состязания, показательные выступления спортсменов, выставки детского технического и художественно-декоративного творчества, игровые программы, "живой уголок", яркий концерт с конкурсами и розыгрышем призов.

Подробно с датой и временем проведения мероприятий можно ознакомиться в плане.