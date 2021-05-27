Цены на кофе взлетели до максимума с 2016 года

Цены на кофе сорта арабика взлетели до максимума за несколько лет. В ходе торгов в четверг, 27 мая, стоимость июльского контракта поднималась до 1,572 доллара за фунт – максимум с 2016 года.

Как сообщает Reuters, скачок произошёл на фоне сокращения поставок из Бразилии и проблем с транспортировкой в Колумбии. Из-за засухи в странах-производителях сильно снизились прогнозы по урожаю в этом году, сезон 2022-го тоже оказался в зоне риска.

Производители отмечают, что пытаются пересмотреть свои контракты на продажу с экспортёрами и трейдерами по более высоким ценам.

"Фермеры, которые продавали кофе по цене 450-650 реалов (207,05 доллара), теперь рассчитывают на спотовую ставку 800", – рассказал один из игроков рынка.