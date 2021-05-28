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Быть в тонусе и помнить о важном: почему современному человеку нужны смарт-часы

, ИА "Амител"
Пять полезных функций умных часов и обзор нескольких популярных моделей
Фото: olx.kz

Фото: olx.kz

Умные часы – это тренер, личный помощник и ассистент в одном кармане. Вся важная информация – буквально на расстоянии вытянутой руки. За рулём, в маршрутке или шумном помещении вы не пропустите звонок или сообщение и сможете ответить на них, не доставая телефон из сумки или кармана.  

Что умеют умные часы?

Напоминать о запланированных событиях в календаре. Если вы добавили заметку или мероприятие в свой календарь, то часы напомнят вам об этом, и даже если телефон не под рукой, вы не забудете о важном. 

Показывать физическую активность. Умные часы могут отслеживать количество шагов, пройденное расстояние, частоту сердечных сокращений и даже количество сожжённых калорий. Некоторые модели также предупредят вас о том, что активность упала.

Определять местоположение. Умные часы отслеживают перемещения на карте и показывают их на экране. Это полезная функция для водителей, детей и людей, которые испытывают трудности при ориентировании в пространстве. Для родителей эта опция – "маячок" о том, где находится их ребёнок.

Осуществлять мобильные платежи. Теперь вы можете платить не с телефона, а прямо с наручных часов. 

Управлять камерой. Часто бывает, что хочется сделать фотографии, а сфотографировать некому или кто-то не попадает в кадр. С умными часами вы можете установить телефон или планшет на таймер, принять нужную позу, убедиться, что все в кадре, и сделать снимок.

Какую модель смарт-часов выбрать?

При выборе умных часов обратите внимание на то, с какой операционной системой они могут взаимодействовать. Например, для "яблочных" представителей (Apple) подойдут только AppleWatch – с другими они просто не смогут синхронизироваться.

Для смартфонов из семейства Android подойдут практически все умные часы. Только поклонникам фирмы Samsung стоит обратить внимание на часы той же фирмы: в этом случае все предусмотренные функции будут отображаться корректно.

Для Apple

Часы Apple Watch Series 6 – это стильное и надёжное устройство, с которым гораздо проще вести здоровый образ жизни, быть активным и оставаться на связи. Просматривайте показатели физической активности на улучшенном, всегда включённом дисплее Retina, который теперь светится на улице в 2,5 раза ярче. Отслеживайте свой режим сна, уровень кислорода в крови и другие показатели здоровья. Отвечайте на звонки и сообщения прямо с запястья.

Отслеживайте физическую активность на Apple Watch и проверяйте тенденции в приложении "Фитнес" на iPhone. Часы уведомят вас о слишком низком и высоком пульсе. Кроме того, устройство защитит вас в случае ЧП: гаджет способен распознать, что вы резко упали, и автоматически позвонить в службу спасения.

Для Samsung 

Samsung Gear S3 Classic – современная классика на вашем запястье. Часы сочетают винтажный дизайн и современные технологии. Кнопки, выполненные в стиле классических заводных головок, гармонично дополняют дизайн корпуса. Часы созданы с использованием сплава из нержавеющей стали. 

Яркий AMOLED экран позволит смотреть на часы даже при прямом попадании солнечных лучей. С помощью часов можно измерять показатели различных тренировок: бега, ходьбы, велосипеда, йоги, плавания, танцев и другого. Следить за тенденциями активности можно в приложении Samsung Health.

Для Android

Xiaomi Mi Watch Lite – это часы с индивидуальностью: три варианта цвета корпуса, более 120 тематических циферблатов и модулей. Гаджет всегда будут соответствовать переменам в вашем стиле. 

Вы получите ежедневный подсчёт сожжённых калорий, пройденных шагов и часов с разминкой, а также уведомления о входящих вызовах, сообщениях и другие уведомления приложений. Управлять воспроизведением можно прямо со своего запястья. Напоминания о разминке помогут вам оставаться в форме.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 помогает лучше заботиться о своём здоровье и эффективнее заниматься спортом. Устройство автоматически распознаёт шесть режимов: бег на открытом воздухе, беговая дорожка, гребля, эллиптический тренажёр, ходьба, велосипед.

Функция установки целей тренировок поможет вам непрерывно прогрессировать. Водостойкость 5 атм на глубине до 50 м позволяет не снимать часы в бассейне. Устройство выдержит девять дней обычного использования или десять часов непрерывного использования GPS в спортивном режиме. Зарядка до 100% за 2 часа.

Постоянные скидки и акции, широкий выбор смарт-часов, смартфонов, самокатов, ноутбуков, квадрокоптеров и многое другое вы можете найти на сайте AVplaza.ru или в торговом центре Galaxy на втором этаже.

ООО "АВПЛАЗА.РУ". ИНН 2225184505, КПП 222501001, ОКПО 19233043О, ГРН1172225032320. Юр. и факт. адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького, дом 29, офис 217. Директор: Черных Денис Александрович Банк: расч. счет № 40702810502000016237, БИК 040173604, кор. счет № 30101810200000000604. Доп. офис №8644/0794, 656038, ПАО "Сбербанк", г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106А.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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