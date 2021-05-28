Вымогателей в костюмах коней задержали в Сочи

Аниматоров в костюмах коней, вымогавших деньги у прохожих, арестовали на пять суток в Сочи. Жалоба на разодетых вымогателей поступила от гостей города.

Как сообщает РИА Новости, молодые люди в ростовых куклах осла и лошади навязчиво предлагали сделать с ними фото за деньги, а когда прохожие отказывались, они начинали покрывать их нецензурной бранью.

В результате их доставили в отделение полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве.

В этот же день при аналогичных обстоятельствах в центре Сочи задержали ещё одного вымогателя в костюме животного. Полиция продолжит пресекать подобные ситуации на протяжении всего летнего сезона.