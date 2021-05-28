Спортсмены из сборной России по биатлону будут тренироваться в Белокурихе

Президент Союза Биатлонистов Виктор Майгуров посетил Алтайский край в рамках делового визита в Алтайский край и Республику Алтай. Губернатор Виктор Томенко обсудил с ним вопросы развития инфраструктуры для тренировок профессиональных биатлонистов в Белокурихе.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, Виктор Майгуров рассказал, что побывал в новом биатлонном центре в туркластере "Белокуриха Горная". По его словам, эта площадка находится в уникальном месте – на высоте 800 метров над уровнем моря, что позволяет ей стать тренировочной базой для спортсменов высокого уровня.

Он отметил, что уже в этом году сюда приедут тренироваться региональные команды биатлонистов из Ханты-Мансийского округа, Тюменской области. Со следующего года в этот спортивный центр приедут уже сборные команды страны.

Томенко сообщил, что у региона есть планы по развитию спортивных объектов в туристско-рекреационном кластере.

"Есть желание его развивать, задействовать, использовать, так как здесь есть то, чего не купишь – это природно-климатические условия. Для дальнейшего развития нам необходимо объединение усилий федеральных ведомств, Союза биатлонистов России и наших организаций санаторно-курортного комплекса, краевых и местных властей", — отметил глава региона.

Отдельно Майгуров обратился к губернатору с просьбой рассмотреть вопрос асфальтирования 600 метров одного из участков, который соединит строящуюся дорогу и спортивный комплекс. Асфальтовое покрытие позволит даже в летнее время проводить на этом участке тренировки на лыжероллерах. Губернатор края поручил управлению по развитию туризма и курортной деятельности, Минтрансу и администрации Белокурихи изучить варианты решения данного вопроса.