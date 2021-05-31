Алтайские легкоатлеты взяли четыре золота на "Кубке Федерации"

Алтайские легкоатлеты заняли четыре первых места на "Кубке Федерации". Всероссийские соревнования состоялись 29 мая в Сочи.

Так, барнаулец Сергей Шубенков уверенно победил в забеге на 110 метров с барьерами. Полина Миллер заняла первое место на дистанции 400 метров. Евгений Кунц стал первым в забеге на полторы тысячи метров, а Савелий Савлуков выиграл золото на четырёхсотметровке. Ещё один алтайский атлет – Юрий Клопцов – финишировал третьим в беге на 3000 метров с препятствиями.

Турнир стал одним из этапов отбора в олимпийскую команду. Ранее Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса, который необходим для выступления на Олимпиаде в Токио. Сейчас из-за дисквалификации национальной федерации легкой атлетики спортсмен не сможет поехать на соревнования под российским флагом.