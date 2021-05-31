В Барнауле продолжают восстанавливать благоустройство после ремонтных работ

"Росводоканал Барнаул" с середины апреля приступил к восстановлению благоустройства городских территорий. Это касается участков, где были выполнены ремонтно-восстановительные работы в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

"С начала октября 2020 года нами было открыто 158 ордеров на производство земляных работ для устранения аварийных ситуаций на сетях. В настоящее время выполнены работы уже более чем на половине объектов. К сожалению, погодные условия нашего региона не позволяют восстанавливать благоустройство сразу после завершения ремонтов в холодное время года, поэтому мы вынуждены ждать наступления тепла и открытия асфальтовых заводов, и только после этого приступаем к восстановлению дорожного полотна, бордюров, а также грунта и газонов", – рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Всего с момента старта мероприятий по благоустройству восстановлено почти 2000 м² асфальтового покрытия, более 1700 м² газонов.

"Что касается очерёдности, то сначала асфальтируются участки рядом с социально значимыми объектами и "красные линии" – места с наибольшей проходимостью жителей и транспорта. Все работы производятся по графикам, согласованным с районными администрациями города. Поэтому если в вашем дворе водоканал проводил ремонт, а благоустройство ещё не восстановлено – не волнуйтесь, у нас зафиксированы все адреса, мы обязательно наведём порядок", – подытожил Дмитрий Власов.