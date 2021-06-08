К учёбе готов: школа Шамиля Ахмадуллина объявляет новый набор в летние группы

Возможных неудач в будущем учебном году можно избежать, если уделить трудным предметам немного внимания на каникулах. Провести лето с пользой можно в барнаульской Школе скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина. Здесь объявлен набор детей от 4 до 16 лет в летние группы:
- обучение чтению;
- техника чтения;
- чтение словами;
- скорочтение;
- "СуперПамять";
- "НЕментальная арифметика";
- таблица умножения;
- каллиграфия;
- логическое мышление.
Летние интенсивы в школе Ахмадуллина займут не более двух-трех недель: времени отдохнуть у ребёнка будет достаточно. При этом даже за небольшой срок дети легко смогут научиться читать, считать и красиво писать. Подготовить дошкольника к учебному году за это время тоже реально.
Так, благодаря курсам по чтению, детям будет проще освоить список литературы на лето. А на курсе "НеМентальной арифметики" школьники поймут смысл арифметических действий, ускорят счёт в уме, выучат таблицу умножения.
Кроме этого, курс каллиграфии поможет решить частую проблему современных школьников – некрасивый почерк, неаккуратное, "грязное" письмо.
Набор в группы ограничен. Для достойных результатов на тренинге одновременно занимаются не более 3-6 учеников, что позволяет найти подход к каждому ребёнку.
Записаться на бесплатное собеседование для подбора актуального курса можно по телефону 57-16-06 и на сайте.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина
Тел. 57-16-06
Адрес: пр. Комсомольский, 80в, ул. Взлётная, 23
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Комментарии
4х леткам то не рановато такие программы?