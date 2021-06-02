Заключённые раскритиковали идею перевода осуждённых на стройки в России

Заключённые раскритиковали идею российских властей перевести их из колоний на стройки. Осуждённые указали на отсутствие права на УДО и большое давление в исправительных центрах.
Как сообщает "Коммерсантъ", один из заключённых указал, что перевод на принудительные работы с точки зрения закона является смягчением наказания. Из-за этого осуждённые не могут воспользоваться правом на УДО, поскольку необходимый срок для него начинает идти с момента замены режима.
Также он отметил, что режим в исправительных центрах не легче, чем в колонии, а психологическое давление значительно больше. При этом прав у заключённого там "гораздо меньше", поскольку все вопросы решаются начальником ИЦ.
Напомним, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство решило привлекать заключённых на российские стройки. Такую идею поддержали во ФСИН, Минюсте и Госдуме, отметив, что привлекать осуждённых можно и к гражданской стройке, что также поможет снизить количество трудовых мигрантов.
Комментарии
да кто им вообще слово давал? на стройке пахать надо, а они этого не хотят? нарушил закон, пошел против общества, вот и отрабатывай
Конечно лучше не работать ,пусть бюджет содержит на налоги работающих не преступников которые пашут .Не дураки ребята !
поможет снизить количество трудовых мигрантов
Бизнесу это не выгодно. Ему надо, чтобы у нас было много трудовых мигрантов
Кто-то ещё говорит про ужасные условия содержания в наших тюрьмах. Да они готовы вообще не выходить, лишь бы не работать. А выйдут на свободу желание работать тоже явно не появится. Надо их на стройки типа БАМа привлекать.
перевод на принудительные работы с точки зрения закона является смягчением наказания
Вообще не проблема, дать разъяснение, что заключенные в этом случае не лишаются права на УДО. Что это за смягчение наказания такое, которого не хотят
Конечно, это мы слова не имеем, а мнение ЗК явно удовлетворят... Могу тачку катать, а еще могу и не катать....
все вопросы решаются начальником ИЦ
Ну добавить контроль за начальником ИЦ
очень глупо разрешать барану выбирать себе мясника (Пословица)
Да они готовы вообще не выходить, лишь бы не работать
Плюс
Кровавый Путин, работать заставляет... злодей..... ))))
Исправление трудотерапией это очень хороший шаг. Хватит паразитировать на хороших людях.
А я то, дурак, думал, что они там работают. А оказывается еще и спрашивают их, а не изволите ли вы поработать....
поможет снизить количество трудовых мигрантов.
Сейчас бизнес, который трудовых мигрантов использует, подключится и решение заблокируют
Если бы мигранты не вышли на массовые протесты так бы и работали, а тут это безобразие слишком разозлило. Свои по домам отсиделись а эти мнение выразили. А работать кому то надо, вот и тащат подобные идеи. Потом можно студентов, военных подтянуть
Мигранты из других стран протестуют в чужой стране, требуют чтобы им тут было хорошо. Может пусть им будет хорошо в их странах?
Кровавый Путин, работать заставляет... злодей.....
Западные правозащитники должны отреагировать. Может еще санкции введут
2.06.2021 11:26
- гость -
И что плохого вы увидели в стройбате? Не подходишь для строевой-в стройбат,нечего от армии отлынивать.
2.06.2021 11:43
Гость
поддерживаю, не хотят родители в армию сынка отдавать, пусть идет в стройбат.
Раньше хорошее лекарство было - ЛЕСОПОВАЛ!!!!
А что, они будут работать на стройке что ли? Тут за деньги строители возводят полное фуфло, а если этих на бесплатный труд загонят, так это вообще трэш будет.