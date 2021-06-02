Заключённые раскритиковали идею перевода осуждённых на стройки в России

Заключённые раскритиковали идею российских властей перевести их из колоний на стройки. Осуждённые указали на отсутствие права на УДО и большое давление в исправительных центрах.

Как сообщает "Коммерсантъ", один из заключённых указал, что перевод на принудительные работы с точки зрения закона является смягчением наказания. Из-за этого осуждённые не могут воспользоваться правом на УДО, поскольку необходимый срок для него начинает идти с момента замены режима.

Также он отметил, что режим в исправительных центрах не легче, чем в колонии, а психологическое давление значительно больше. При этом прав у заключённого там "гораздо меньше", поскольку все вопросы решаются начальником ИЦ.

Напомним, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство решило привлекать заключённых на российские стройки. Такую идею поддержали во ФСИН, Минюсте и Госдуме, отметив, что привлекать осуждённых можно и к гражданской стройке, что также поможет снизить количество трудовых мигрантов.