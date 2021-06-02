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Новости

Заключённые раскритиковали идею перевода осуждённых на стройки в России

, ИА "Амител"
По их словам, они лишатся возможности на УДО и окажутся под сильным давлением
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Заключённые раскритиковали идею российских властей перевести их из колоний на стройки. Осуждённые указали на отсутствие права на УДО и большое давление в исправительных центрах.

Как сообщает "Коммерсантъ", один из заключённых указал, что перевод на принудительные работы с точки зрения закона является смягчением наказания. Из-за этого осуждённые не могут воспользоваться правом на УДО, поскольку необходимый срок для него начинает идти с момента замены режима.

Также он отметил, что режим в исправительных центрах не легче, чем в колонии, а психологическое давление значительно больше. При этом прав у заключённого там "гораздо меньше", поскольку все вопросы решаются начальником ИЦ.

Напомним, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство решило привлекать заключённых на российские стройки. Такую идею поддержали во ФСИН, Минюсте и Госдуме, отметив, что привлекать осуждённых можно и к гражданской стройке, что также поможет снизить количество трудовых мигрантов.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.06.2021 11:01
111

да кто им вообще слово давал? на стройке пахать надо, а они этого не хотят? нарушил закон, пошел против общества, вот и отрабатывай

2.06.2021 11:06
- гость -

Конечно лучше не работать ,пусть бюджет содержит на налоги работающих не преступников которые пашут .Не дураки ребята !

2.06.2021 11:15
гость

поможет снизить количество трудовых мигрантов

Бизнесу это не выгодно. Ему надо, чтобы у нас было много трудовых мигрантов

2.06.2021 11:16
- гость -

Кто-то ещё говорит про ужасные условия содержания в наших тюрьмах. Да они готовы вообще не выходить, лишь бы не работать. А выйдут на свободу желание работать тоже явно не появится. Надо их на стройки типа БАМа привлекать.

2.06.2021 11:19
гость

перевод на принудительные работы с точки зрения закона является смягчением наказания

Вообще не проблема, дать разъяснение, что заключенные в этом случае не лишаются права на УДО. Что это за смягчение наказания такое, которого не хотят

2.06.2021 11:20
- гость -

Конечно, это мы слова не имеем, а мнение ЗК явно удовлетворят... Могу тачку катать, а еще могу и не катать....

2.06.2021 11:21
гость

все вопросы решаются начальником ИЦ

Ну добавить контроль за начальником ИЦ

2.06.2021 11:21
Гость

очень глупо разрешать барану выбирать себе мясника (Пословица)

2.06.2021 11:22
гость

Да они готовы вообще не выходить, лишь бы не работать

Плюс

2.06.2021 11:22
Иsтина

Кровавый Путин, работать заставляет... злодей..... ))))

2.06.2021 11:22
- гость -

Исправление трудотерапией это очень хороший шаг. Хватит паразитировать на хороших людях.

2.06.2021 11:22
- гость -

А я то, дурак, думал, что они там работают. А оказывается еще и спрашивают их, а не изволите ли вы поработать....

2.06.2021 11:25
гость

поможет снизить количество трудовых мигрантов.

Сейчас бизнес, который трудовых мигрантов использует, подключится и решение заблокируют

2.06.2021 11:26
- гость -

Если бы мигранты не вышли на массовые протесты так бы и работали, а тут это безобразие слишком разозлило. Свои по домам отсиделись а эти мнение выразили. А работать кому то надо, вот и тащат подобные идеи. Потом можно студентов, военных подтянуть

2.06.2021 11:32
гость

Мигранты из других стран протестуют в чужой стране, требуют чтобы им тут было хорошо. Может пусть им будет хорошо в их странах?

2.06.2021 11:35
гость

Кровавый Путин, работать заставляет... злодей.....

Западные правозащитники должны отреагировать. Может еще санкции введут

2.06.2021 11:43
Гость

2.06.2021 11:26
- гость -
И что плохого вы увидели в стройбате? Не подходишь для строевой-в стройбат,нечего от армии отлынивать.

2.06.2021 11:51
- гость -

2.06.2021 11:43
Гость

поддерживаю, не хотят родители в армию сынка отдавать, пусть идет в стройбат.

2.06.2021 12:05
тю!

Раньше хорошее лекарство было - ЛЕСОПОВАЛ!!!!

2.06.2021 12:41
- гость -

А что, они будут работать на стройке что ли? Тут за деньги строители возводят полное фуфло, а если этих на бесплатный труд загонят, так это вообще трэш будет.

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