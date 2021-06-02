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Новости

Жители Алтайского края накопили более 200 млрд рублей на банковских счетах

, ИА "Амител"
Годовой прирост составил 6%, что является минимумом за последние пять лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жители Алтайского края накопили за 2020 год 12 млрд рублей сбережений на банковских счетах. Общая сумма накоплений на 1 мая 2021 года составила 208 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба барнаульского отделения Банка России, к началу мая годовой прирост накоплений оказался чуть больше 6%, что ниже, чем в предыдущие пять лет, – тогда ежегодный рост вкладов в регионе составлял в среднем 7%. Большинство сбережений размещено в рублях – 93,4%. 

Как отметил исполняющий обязанности управляющего филиалом Андрей Антипов, благодаря страховке банковских вкладов на сумму до 1,4 млн рублей, средства являются защищёнными в случае отзыва лицензии у банковской организации или её закрытия.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.06.2021 13:18
гость

Получается по 83 тысячи рублей на каждого жителя края, включая детей

2.06.2021 13:29
- гость -

Нет не так , получается -несколько человек накопили по нескольку миллионов .

2.06.2021 13:43
гость

несколько человек накопили по нескольку миллионов

Если 200 человек. то по миллиарду

2.06.2021 13:45
гость

Если 200 человек. то по миллиарду

Эти 200 человек это лучшие люди края, мы их должны знать пофамильно

2.06.2021 13:50
- гость -

2.06.2021 13:18
гость
Получается по 83 тысячи рублей на каждого жителя края, включая детей.

Ну...)

Как недавно писал АМИТЕЛ, многие депутаты Алтайского Заксобрания могут похвастать не только собственными внушительными доходами, но и миллионами второй половинки. По итогам декларационной кампании за 2020 год в АКЗС сразу 44 парламентария заработали свыше 1 млн рублей.

2.06.2021 14:24
ПЕТР

А мы тут всё плохо, плохо, плохо..Живет родной край! Есть в нем и "богатенькие буратино".

2.06.2021 14:40
гость

А вот если обезьяна в лесу соберет все бананы, больше чем может сьесть, ее сородичи определят в дурку, у нас наоборот - список ФОРБС.

2.06.2021 14:56
Горожанин

Если посчитали, то скоро отберут!

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