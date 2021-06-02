Жители Алтайского края накопили более 200 млрд рублей на банковских счетах

Жители Алтайского края накопили за 2020 год 12 млрд рублей сбережений на банковских счетах. Общая сумма накоплений на 1 мая 2021 года составила 208 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба барнаульского отделения Банка России, к началу мая годовой прирост накоплений оказался чуть больше 6%, что ниже, чем в предыдущие пять лет, – тогда ежегодный рост вкладов в регионе составлял в среднем 7%. Большинство сбережений размещено в рублях – 93,4%.

Как отметил исполняющий обязанности управляющего филиалом Андрей Антипов, благодаря страховке банковских вкладов на сумму до 1,4 млн рублей, средства являются защищёнными в случае отзыва лицензии у банковской организации или её закрытия.