Жители Алтайского края накопили более 200 млрд рублей на банковских счетах

Жители Алтайского края накопили за 2020 год 12 млрд рублей сбережений на банковских счетах. Общая сумма накоплений на 1 мая 2021 года составила 208 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба барнаульского отделения Банка России, к началу мая годовой прирост накоплений оказался чуть больше 6%, что ниже, чем в предыдущие пять лет, – тогда ежегодный рост вкладов в регионе составлял в среднем 7%. Большинство сбережений размещено в рублях – 93,4%.
Как отметил исполняющий обязанности управляющего филиалом Андрей Антипов, благодаря страховке банковских вкладов на сумму до 1,4 млн рублей, средства являются защищёнными в случае отзыва лицензии у банковской организации или её закрытия.
Комментарии
Получается по 83 тысячи рублей на каждого жителя края, включая детей
Нет не так , получается -несколько человек накопили по нескольку миллионов .
несколько человек накопили по нескольку миллионов
Если 200 человек. то по миллиарду
Если 200 человек. то по миллиарду
Эти 200 человек это лучшие люди края, мы их должны знать пофамильно
2.06.2021 13:18
гость
Получается по 83 тысячи рублей на каждого жителя края, включая детей.
Ну...)
Как недавно писал АМИТЕЛ, многие депутаты Алтайского Заксобрания могут похвастать не только собственными внушительными доходами, но и миллионами второй половинки. По итогам декларационной кампании за 2020 год в АКЗС сразу 44 парламентария заработали свыше 1 млн рублей.
А мы тут всё плохо, плохо, плохо..Живет родной край! Есть в нем и "богатенькие буратино".
А вот если обезьяна в лесу соберет все бананы, больше чем может сьесть, ее сородичи определят в дурку, у нас наоборот - список ФОРБС.
Если посчитали, то скоро отберут!