Жительница Барнаула получила условный срок за кражу денег с банковской карты матери

В Барнауле суд вынес приговор местной жительнице за кражу денег с банковской карты, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По данным ведомства, горожанка проживала вместе с престарелой матерью и, получив доступ к ее счетам в мобильном приложении банка, перевела на свою карту более 12 тысяч рублей. Эту сумму злоумышленница потратила на собственные нужды.

В результате пенсионерке "был причинен значительный ущерб". Суд приговорил дочь потерпевшей к лишению свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. Также с нее взыскали материальный ущерб в размере похищенной суммы.