Житель Алтая незаконно спилил пять лиственниц, чтобы сделать забор

В Усть-Канском районе Республики Алтай полицейские задержали мужчину, который спилил деревья на 103 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по региону.

С информацией о нелегальной рубке в урочище Кызыл Таш в окрестностях села Ябоган к правоохранителям обратились сотрудники лесничества. Оперативники выехали на место преступления и установили, что неизвестный спилил пять лиственниц.

Во время оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 32-летнего местного жителя. Во время разбирательства он признался в содеянном.

"Документов, разрешающих рубку лиственницы, подозреваемый не имел. Полицейским он пояснил, что из срубленных деревьев хотел сделать деревянные столбы для забора", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Теперь сельчанину грозит до четырёх лет колонии и штраф до 300 тысяч рублей.