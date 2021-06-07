В клинике "Пигмалион" почтили память врачей, погибших в период пандемии

Федеральная акция "Дань памяти медикам, погибшим в период пандемии" прошла 3 июня в клинике "Пигмалион" по адресу Малахова, 90. Подобные акции провели также в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга.

Спасая жизни других, врачи тоже порой становятся жертвами. В Алтайском крае за период пандемии ковидом заразились около трёх тысяч сотрудников. При этом 16 из них погибли.

Они исполняли свой долг, спасая людей от COVID-19, и принесли себя в жертву. В память об их героическом поступке сотрудники клиники "Пигмалион" запустили белые воздушные шары, символизирующие светлые души погибших врачей.

"Мы вспоминаем тех, кто стал жертвой эпидемии, и выражаем соболезнования их родным и близким. Призываем и другие медицинские учреждения принять участие в подобных акциях", – рассказали представители клиники "Пигмалион".

Акция также приурочена ко дню медицинского работника.