Инициатива требует тщательной проработки, чтобы не подорвать авторитет учителей

23 апреля 2026, 18:22, ИА Амител

Школа, урок / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В школах нужно создать условия для открытого выражения детьми своих чувств и критики в адрес учителей. Это поможет предотвратить анонимные публикации оскорбительных видео о педагогах в интернете, считает председатель Социал-демократического союза женщин России и экс-сенатор Ольга Епифанова. Она подчеркнула в беседе с "Газетой.ru", что запреты не восстановят авторитет учителей.

По мнению Епифановой, ключевым фактором изменения отношения к учителям является трансформация школьной среды. Эффективны программы "медиации сверстников" и создание внутришкольных медиацентров, где дети под руководством педагогов создают позитивный контент. Важно дать школьникам законные способы выражения иронии и обратной связи.

«Когда появляется диалог, уменьшается потребность в анонимных публикациях и оскорблениях. Игнорирование этой проблемы как "детских шалостей" приводит к тому, что каждый третий молодой педагог увольняется в первые два года из-за психологического давления. Восстановление авторитета учителя начинается с демонстрации того, что школа — это место силы и сотрудничества», — добавила она.

Епифанова отметила, что нельзя игнорировать издевательства над педагогами, так как публикация их фотографий без разрешения нарушает закон.

Насмешки над учителями не новы, но цифровая среда увеличила их масштаб. Раньше надписи на парте видел лишь узкий круг людей, а видео в TikTok с геолокацией школы могут набрать сотни тысяч просмотров за сутки, превращая частный конфликт в публичный, подчеркнула депутат.

«Исследования ВЦИОМ показывают тревожный тренд: с 2014 года, когда 55% россиян уважали профессию учителя, к 2023-му их число снизилось до 36%. Игнорировать такие цифровые "эпидемии" нельзя. Распространение фотографий без согласия с целью унижения подпадает под определение кибербуллинга и может повлечь административную ответственность (штрафы для родителей)», — заявила она.

Ранее СМИ сообщали о тренде в TikTok, где школьники публикуют видео о своих учителях под музыку из "Очень странных дел". Ученики накладывают фотографии педагогов на аудио из сериала, включая как перечисление персонажей, так и нецензурные выражения. В зависимости от звукового сопровождения учителя предстают в негативном или позитивном свете.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал этот тренд провокацией украинских спецслужб. Он призвал социальные сети оперативно реагировать на такой контент и удалять его.