Союз женщин выступил за право школьников иронизировать над педагогами

Инициатива требует тщательной проработки, чтобы не подорвать авторитет учителей

23 апреля 2026, 18:22, ИА Амител

Школа, урок / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В школах нужно создать условия для открытого выражения детьми своих чувств и критики в адрес учителей. Это поможет предотвратить анонимные публикации оскорбительных видео о педагогах в интернете, считает председатель Социал-демократического союза женщин России и экс-сенатор Ольга Епифанова. Она подчеркнула в беседе с "Газетой.ru", что запреты не восстановят авторитет учителей.

По мнению Епифановой, ключевым фактором изменения отношения к учителям является трансформация школьной среды. Эффективны программы "медиации сверстников" и создание внутришкольных медиацентров, где дети под руководством педагогов создают позитивный контент. Важно дать школьникам законные способы выражения иронии и обратной связи.

«Когда появляется диалог, уменьшается потребность в анонимных публикациях и оскорблениях. Игнорирование этой проблемы как "детских шалостей" приводит к тому, что каждый третий молодой педагог увольняется в первые два года из-за психологического давления. Восстановление авторитета учителя начинается с демонстрации того, что школа — это место силы и сотрудничества», — добавила она.

Епифанова отметила, что нельзя игнорировать издевательства над педагогами, так как публикация их фотографий без разрешения нарушает закон.

Насмешки над учителями не новы, но цифровая среда увеличила их масштаб. Раньше надписи на парте видел лишь узкий круг людей, а видео в TikTok с геолокацией школы могут набрать сотни тысяч просмотров за сутки, превращая частный конфликт в публичный, подчеркнула депутат.

«Исследования ВЦИОМ показывают тревожный тренд: с 2014 года, когда 55% россиян уважали профессию учителя, к 2023-му их число снизилось до 36%. Игнорировать такие цифровые "эпидемии" нельзя. Распространение фотографий без согласия с целью унижения подпадает под определение кибербуллинга и может повлечь административную ответственность (штрафы для родителей)», — заявила она.

Ранее СМИ сообщали о тренде в TikTok, где школьники публикуют видео о своих учителях под музыку из "Очень странных дел". Ученики накладывают фотографии педагогов на аудио из сериала, включая как перечисление персонажей, так и нецензурные выражения. В зависимости от звукового сопровождения учителя предстают в негативном или позитивном свете.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал этот тренд провокацией украинских спецслужб. Он призвал социальные сети оперативно реагировать на такой контент и удалять его.

Комментарии 17

Шинник

18:28:32 23-04-2026

а чё школы - давайте сразу с детсада !!!

Гость

19:09:15 23-04-2026

Шинник (18:28:32 23-04-2026) а чё школы - давайте сразу с детсада !!!... Детсадовские выражают критическое отношение прямо в лицо воспитателям, без всякой иронии))) Ещё дома родителям всё рассказываю, особо артистичные показывают в лицах и изображают телодвижениями)))

Шинник

20:58:47 23-04-2026

Гость (19:09:15 23-04-2026) Детсадовские выражают критическое отношение прямо в лицо в... есть такая песня "детсадовская прощальная" :-)))

dok_СФ

11:33:26 24-04-2026

Шинник (18:28:32 23-04-2026) а чё школы - давайте сразу с детсада !!!... Не в ту сторону, давайте и взрослых и старше..

Гость

18:41:43 23-04-2026

/чтобы не подорвать авторитет учителей/
Он уже давно подорван всякого рода яжмамками с сыночками-корзиночками, "инициативными группами", "родительскими комитетами" и прочей мерзостью.
Вернуть учебники и образовательные стандарты СССР, приправив сверху розгами. Только тогда у молодежи мозги на место вставать начнут

Гость

13:41:51 24-04-2026

Гость (18:41:43 23-04-2026) /чтобы не подорвать авторитет учителей/Он уже давно подо...
Ничего, вот уважаемые учителя еще вбросят на осенних выборах листовок за кого надо, и мы почувствуем на собственной шкуре всю "прелесть" СССР

Гость

18:44:44 23-04-2026

Реально дуры.

Гость

18:54:21 23-04-2026

А над женщинами можно иронизировать?

Читатель

20:42:50 23-04-2026

Давайте тогда разрешим народу прикладываться над нашими политиками и управленцами. Тем более мы должны иметь право. Вы чего там курите.

гость

20:49:52 23-04-2026

бедные учителя

Гость

21:06:38 23-04-2026

Кто определит грань между иронией и издевкой?

владимир

21:19:50 23-04-2026

Скоро учителя исчезнут с такой политикой ,сами учить яжемамки будете!

Ольга

00:48:26 24-04-2026

С такими темпами уничежения учителей , скоро не кому будет детей учить. Проблем и так выше крыши. Пусть детки еще повеселятся им на это право будет дано.

Гость

15:57:55 24-04-2026

Ольга (00:48:26 24-04-2026) С такими темпами уничежения учителей , скоро не кому будет д... А что бы по щам за такое получать, общественники не попросили разрешение? Кто эти общественники? предполагаю, что это - общественницы, все как одна.

Гость

09:14:10 24-04-2026

Ну тогда и учителям разрешить иронизировать над учениками.

Гость

09:31:03 24-04-2026

Гость (09:14:10 24-04-2026) Ну тогда и учителям разрешить иронизировать над учениками.... Правильно, ремнем до костей, чтобы лучше доходило :-)

гость

11:00:00 24-04-2026

Гость (09:14:10 24-04-2026) Ну тогда и учителям разрешить иронизировать над учениками.... не пойдет, тогда сочтут за издевательство над учениками

