Бийчанин хотел купить столярный инструмент и отдал деньги мошеннику

Житель Бийска при попытке купить столярный инструмент стал жертвой мошенника. Мужчина обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

32-летний горожанин нашёл объявление о продаже инструмента в Сети. Связавшись с продавцом по телефону, он обговорил детали сделки и перевёл ему 22 тысячи рублей.

"Не получив посылку в назначенный срок мужчина набрал номер телефона, указанный в объявлении, но попытки дозвониться не увенчались успехом. На связь с жителем наукограда никто не выходил", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские устанавливают все детали произошедшего.