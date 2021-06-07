Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 переехал на площадь Спартака

В Барнауле комплекс вакцинации от коронавируса теперь будет работать на площади Спартака, сообщили на официальной странице регионального Минздрава в соцсети "ВКонтакте".

До пятницы, 11 июня, мобильный пункт разместили у магазина "Мария-Ра". Он будет работать с 10 до 16 часов.

Ранее эта же площадка размещалась у автовокзала. Также привиться от ковида можно на передвижной станции возле ТЦ "Праздничный" (ул. Балтийская).

По последним данным краевого оперштаба, уже почти 262 тысячи жителей региона сделали прививку от ковида. Из них более 210 тысяч человек поставили оба компонента, 51 тысяча – только один.