Путин поручил перенести всероссийскую перепись населения на октябрь 2021 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переносе сроков проведения всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. Сейчас она должна состояться в сентябре 2021 года.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, поручение, адресованное правительству, ряду министерств и региональным властям, необходимо выполнить до 1 июля 2021 года.

Напомним, что ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак предложил перенести перепись в связи с началом предвыборной кампании. Позже Путин пообещал подумать над его предложением. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства поддержал его инициативу.

Напомним, что всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса, а затем — на сентябрь. Теперь же, как предполагается, она должна состояться с 1 по 31 октября.