Мужчина дал пощечину президенту франции Эммануэлю Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел к народу во французском департаменте Дром и получил пощечину. Видеозапись с места опубликовал телеканал BFMTV в Twitter.

На кадрах видно, как французский лидер подходит к толпе местных жителей, находящихся за невысоким металлическим ограждением. Макрон берет одного из мужчин за руку и что-то говорит ему, а тот в ответ бьет президента по лицу. К ограждению тут же подбегает охрана, отводит главу государства в сторону и скручивает нападавшего.

После инцидента задержали двоих людей. Поездка в Дром была частью турне Макрона по стране.

Отметим, что ранее французского президента раскритиковали за сложившуюся в стране ситуацию с безопасностью. В апреле несколько десятков отставных французских генералов и офицеров опубликовали письмо Макрону, в котором предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с "полчищами исламистов".