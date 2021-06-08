Мужчина дал пощечину президенту франции Эммануэлю Макрону

Macron giflé: l'agresseur aurait crié "Montjoie, Saint-Denis", un slogan "visiblement royaliste"@PhilippeCorbe pic.twitter.com/Kp1wWUQYjq— BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021
Президент Франции Эммануэль Макрон вышел к народу во французском департаменте Дром и получил пощечину. Видеозапись с места опубликовал телеканал BFMTV в Twitter.
На кадрах видно, как французский лидер подходит к толпе местных жителей, находящихся за невысоким металлическим ограждением. Макрон берет одного из мужчин за руку и что-то говорит ему, а тот в ответ бьет президента по лицу. К ограждению тут же подбегает охрана, отводит главу государства в сторону и скручивает нападавшего.
После инцидента задержали двоих людей. Поездка в Дром была частью турне Макрона по стране.
Отметим, что ранее французского президента раскритиковали за сложившуюся в стране ситуацию с безопасностью. В апреле несколько десятков отставных французских генералов и офицеров опубликовали письмо Макрону, в котором предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с "полчищами исламистов".
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