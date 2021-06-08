Человек погиб при пожаре на заводе промышленного стекла в Новосибирске

Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Новосибирской области

Рабочий погиб в результате пожара в цехе по производству промышленного стекла в Новосибирске. Пожар на предприятии на улице Плотинной в Советском районе города вспыхнул 8 июня.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание зарегистрировали около 10 утра и в 10:22 первые бригады уже были на месте. По оперативной информации, в ходе разбора завалов спасателями обнаружен человек без признаков жизни.

На месте происшествия работали 33 человека и 9 единиц техники. Общая площадь возгорания составила порядка 18 квадратных метров. Причины возникновения пожара уточняются.