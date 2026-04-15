Путин объяснил, почему ВВП снижается второй месяц подряд

По словам президента, тенденция связана с календарными факторами

15 апреля 2026, 22:04, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за два месяца 2026 года ВВП страны сократился на 1,8%. По его словам, это во многом связано с календарными и погодными факторами.

«Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году. В феврале на один рабочий день меньше», — пояснил президент на совещании по экономическим вопросам.

Как отметил глава государства, это объективные обстоятельства, "но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране".

Среди секторов, которые оказались "в минусе", Путин выделил обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство. Президент призвал правительство представить меры по восстановлению роста экономики.