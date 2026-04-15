Путин объяснил, почему ВВП снижается второй месяц подряд
По словам президента, тенденция связана с календарными факторами
15 апреля 2026, 22:04, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за два месяца 2026 года ВВП страны сократился на 1,8%. По его словам, это во многом связано с календарными и погодными факторами.
«Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году. В феврале на один рабочий день меньше», — пояснил президент на совещании по экономическим вопросам.
Как отметил глава государства, это объективные обстоятельства, "но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране".
Среди секторов, которые оказались "в минусе", Путин выделил обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство. Президент призвал правительство представить меры по восстановлению роста экономики.
22:09:47 15-04-2026
Три дня получается очень много - надо новогодние праздники на 5 дней сократить.
22:13:11 15-04-2026
Это потому, Владимир Владимирович, потому что вы не повышаете производительность труда - Нам Соловьев всё рассказал - вы один в стране воюете и работаете.
22:31:46 15-04-2026
все просто...нечего не производим сами, вместо собственного производства берем чужое, "мозги" не производим, производства не открываем-т.к. лучше" воздух" продавать, торгуем на бирже фантикам, госзаказы воруют, закрывается малый бизнес, налоги повышаем, стройка деградирует, даже аэрофлот закрывает представительства в городах....какое ВВП? ВВ вообще в курсе, что происходит?
23:43:13 15-04-2026
а он обязан все время и постоянно расти?! улучшаться жизнь может просто без расширения какого-то этого ввп?
23:52:14 15-04-2026
Сделайте ещё доступнее кредиты. Любители жить в долг ещё наберут кредитов и отдадут в виде процентов ещё больше денег и будут работать ещё больше что бы рассчитаться со старыми кредитами и быстрее набрать новых. А с неплательщикам ФССП поработает.... Так страну с колен и поднимем. Терпение и труд все перетрут... Ипотека же доступнее станет. Прада пунктов в договоре прибавят а так ничего. Батрачить готовы...
08:44:22 16-04-2026
А- а (23:52:14 15-04-2026) Сделайте ещё доступнее кредиты. Любители жить в долг ещё наб...
Ты знаешь, а я буду рад, если кредиты станут доступнее при снижении ставки ЦБ, и плевал я на эту инфляцию, она так и так будет расти, а тут, при рефинансировании, я гораздо быстрее с "кредитной ипотечной кабалой" рассчитаюсь. Да, и те, кто без мозгов так и будут брать кучу кредитов, и пожизено за них переплачивать, это уже их проблемы
11:02:32 16-04-2026
Гость (08:44:22 16-04-2026) Ты знаешь, а я буду рад, если кредиты станут доступнее п... Зато каждый босяк не будет лезть в новые машины и недвиги. Это надо будет заслужить умом и трудом без перепрыгиваний стадий развития
12:40:25 16-04-2026
Гость (11:02:32 16-04-2026) Зато каждый босяк не будет лезть в новые машины и недвиги. Э... Новые машины и недвиги это лишь долги босяка, то только того, который берет кредит не по силам. А вот непроданная квартира или машина - это недовложение в экономику. Невзятый босяком кредит - нет даже ремонта квартиры, не то что машины, а значит не проданы запчасти и не проданы обои и краска. А невзятый бизнесом кредит - это отсутствие модернизации, а уж тем более расширения производства. А значит, что ввести мощности для импортозамещения не на что, повысить производительность труда не на что. А если учесть, что в экономике в отраслях не хватает денег, то даже беспроцентный займ дать невозможно - ну нету денюжков. А если даже кто-то распакует кубышку и построит заводик, до покупать не будут - тупо нет денег в обороте что бы купить.
Так что без дешевых кредитов экономику не поднимите никак. Другое дело, что кредиты должны быть целевыми на определенные сферы, вот тогда не будет пузырей в экономике.
23:55:16 15-04-2026
Как обычно, если что-то ухудшается то это из-за короновируса, западных партнёров и т.д. Если что-то улучшается, то благодаря слаженной работе гениальных управленцев
06:25:56 16-04-2026
"Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году. В феврале на один рабочий день меньше"------------Железный аргумент - оказывается один день год кормит.
12:52:14 16-04-2026
Гость (06:25:56 16-04-2026) "Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в ... Тугодумным нужно всё раскладывать. Рабочих дней - январь 15, февраль 19. Итого 31. 3 дня (которые ушли в выходные и праздники) - это чуть меньше 10 % от 31-го.
16:39:35 16-04-2026
Гость (12:52:14 16-04-2026) Тугодумным нужно всё раскладывать. Рабочих дней - январь 15,... В следующем году все будет наоборот с графиком, т.е. надо добавить 1-1,5% только по этой причине?! А вот правительство этого не знает - и не планирует повышение ВВП на 1,5% только по этой причине.
06:39:35 16-04-2026
А он не объяснил небывалый рост числа долларовых миллиардеров в Москве?
07:27:54 16-04-2026
Гость (06:39:35 16-04-2026) А он не объяснил небывалый рост числа долларовых миллиардеро... Это другое.
07:41:45 16-04-2026
за то экономика не перегревается.
08:41:34 16-04-2026
налоговая всех кошмарит
поголовно
банкиров тоже
08:45:24 16-04-2026
театр абсурда
11:56:26 16-04-2026
"в январе текущего года на два дня рабочих было меньше"
А про выходные забыл! Неблагодарный ленивый народ по субботам и воскресеньям не работает, вот поэтому ввп и снижается, а дефицит бюджета растет. Других причин конечно же нет
15:41:28 16-04-2026
1- двухконтурная финансовая система;
2 - льготные кредиты 2-3% до 7-10 лет для производственного сектора;
3 - повышение тарифов на границе для сохранения своего товаропроизводителя;
4 - льготные тарифы на естественные монополии, перекрестное субсидирования развернуть наоборот;
5 - Налоговая реформа, пока предприятие молодое и еще на зарабатывает льготка, когда встало на ноги уже стригите налоги;
6 - эффективное расходование бюджетных средств, каждый рубль с отдачей 3 рубля, а не 10 копеек как у сейчас;
7 - суверенный рубль, обеспеченный нашими товарами и услугами;
8 - перестать жить на природую ренту, и не продавать нашим оппанентам наши богатсва
9 - поставить человеческий капитал в стране на первое место, это должно быть первичным
10- поднять уровень образования и науки, престиж и тд
11 - эффективная медицина, без нее ни куда не уедем
13 - любить свою страну и общество.
Это что первое на ум пришло. Было бы желание. Россия может развиваться 10% годовых у нас все для этого есть.
18:14:33 16-04-2026
Гость (15:41:28 16-04-2026) 1- двухконтурная финансовая система;2 - льготные кредиты... Неужели хоть кто то предложил не разбазаривать природные богатства а оставить потомкам. Ты откуда инопланетянин взялся? Классно но не получится. У нас все бюджеты и городские и краевые строятся с продажи нефти и газа... Ты супер идея классная, но не получится.