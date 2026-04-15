В Барнауле трактор устроил "опасную пылевую завесу" для водителей

Трактор чистит дорогу в Барнауле / Фото: предоставлено читателем amic.ru

В Барнауле за Новым мостом трактор во время чистки дороги создал плотное облако пыли, которое угрожает безопасности движения, сообщают читатели amic.ru.

«Чистит дорогу и метет всю пыль прямо на автомобили. Поднимает в воздух всю пыль и песок и это тут же опускается обратно на дорогу. А потом опять все по новой? И если нет специального трактора, оборудованного пылесосом, то почему нельзя вначале полить дорогу, прежде чем подметать? Почему нельзя медленно подметать дорогу, чтобы не поднимать пыль столбом? Почему нельзя делать это не в час пик, когда на дороге много автомобилей?» — возмущается наш читатель.