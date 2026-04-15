В Барнауле трактор устроил "опасную пылевую завесу" для водителей
Видимость очень ограничена
15 апреля 2026, 13:51, ИА Амител
В Барнауле за Новым мостом трактор во время чистки дороги создал плотное облако пыли, которое угрожает безопасности движения, сообщают читатели amic.ru.
«Чистит дорогу и метет всю пыль прямо на автомобили. Поднимает в воздух всю пыль и песок и это тут же опускается обратно на дорогу. А потом опять все по новой? И если нет специального трактора, оборудованного пылесосом, то почему нельзя вначале полить дорогу, прежде чем подметать? Почему нельзя медленно подметать дорогу, чтобы не поднимать пыль столбом? Почему нельзя делать это не в час пик, когда на дороге много автомобилей?» — возмущается наш читатель.
Водителей призвали проявить бдительность и на всякий случай снизить скорость, потому что видимость очень ограничена.
13:58:11 15-04-2026
а елсли сделать большого уличного робота пылесоса? и пусть сам ходит и сосет.
но есть нюанс - на днях домашний поломался, потерял линк с родным хуавеем. пришлось ставить страну жизни Белоруссию. Заработал, гад.
14:01:15 15-04-2026
Вот зачем передвигать песок с одного края в другой? Может пора уже просто купить всасывающие мусор (песок) машины? А то некоторые дворники метут песок, собирают в кучи, а потом всё это ветер раздувает в разные стороны. А в некоторых местах (С-Западная 29), песок лежит слоем, что асфальт не видно.
14:05:12 15-04-2026
Отличная идея - если для безопасности надо отключать интернет, то для соблюдения скоростного режима надо ухудшать видимость.
Дыммашины поставить вместо знаков ограничения скорости.
14:43:20 15-04-2026
Сколько этой зимой насыпали - никогда не убрать
15:24:24 15-04-2026
Не надо всё валить на тракториста, ехать там и пылить ему начальство приказало.
16:19:40 15-04-2026
У них у всех поливалки или стоят или должны стоять . Без воды он вообще не имел права работать. Это брак в работе. По факту жалоба уже есть раз здесь пишут. Будут разборки. Кто-то получит или наоборот не дополучит....
00:24:22 16-04-2026
остановиться и наказать не пробовали??мужики, ну
08:52:23 16-04-2026
Не вижу - не еду!