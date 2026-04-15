В Камне-на-Оби обрушился 15-метровый кусок набережной
Причиной, по предварительным данным, послужил ледоход
15 апреля 2026, 15:11, ИА Амител
15 апреля в Камне-на-Оби произошло обрушение участка набережной. Кадры происшествия попали на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как массивный фрагмент берега откалывается и уходит под воду буквально в нескольких метрах от рыбаков, сообщают "Вести Алтай".
Мужчины успели вовремя среагировать и отбежать, поэтому никто не пострадал. Однако их рыболовные снасти унесло течением вместе с рухнувшей частью набережной. Опасный участок сразу огородили сигнальной лентой.
Предварительная причина обрушения — ледоход.
В Камне-на-Оби это уже не первое подобное ЧП. В 2013 году ледяные массы разрушили 30-метровый участок. А два года назад ледоход смял металлические конструкции и оторвал часть набережной между Каменскими МЭС и спасательной станцией — прямо в зоне отдыха.
15:20:30 15-04-2026
Обвинить ледоход в обрушении набережной, при это льда на фото не наблюдается? Ну да, во всём виноват отсутствующий лёд, а не головотяпство строителей набережной.
19:47:03 15-04-2026
Гость (15:20:30 15-04-2026) Обвинить ледоход в обрушении набережной, при это льда на фот... Есть видео на ВК где прекрасно видно ледоход и момент обрушения.
14:45:38 16-04-2026
Администрация. (19:47:03 15-04-2026) Есть видео на ВК где прекрасно видно ледоход и момент обруше... Ледоход прекрасный и обрушения момент на ВК видео есть где
15:33:20 15-04-2026
А чинить её ежегодно не пробовали? Или хотя бы проверять состояние?
Набережная в Камне - самая длинная набережная на Оби в Алтайском крае. Если её содержать, как должно, это будет отличный "бренд для туризма", как сейчас модно. Тут места всем хватит: и гулякам, и рыбакам, и купальщикам, и всяким мелким предпринимателям с шавермой, пивасом и лодками. Течение Оби в Камне не сильное, вода тёплая (в Барнауле в Оби даже летом ...й карликом сворачивается).
Бардак, однем словом...
16:15:18 15-04-2026
Кхм... (15:33:20 15-04-2026) А чинить её ежегодно не пробовали? Или хотя бы проверять сос... В Камень-на-Оби искупаться? Спасибо, мы уж как-нибудь здесь в Барнауле. и ничего не сворачивается. Всё от погоды зависит.
16:55:12 15-04-2026
Гость (16:15:18 15-04-2026) В Камень-на-Оби искупаться? Спасибо, мы уж как-нибудь здесь ... Там лучше, правда. В Барнауле неудобно и вода обская намного холоднее, даже в протоках. А в Камне пляж, можно сказать, в центре города. Можно в обеденный перерыв из офиса выйти - пять минут, и ты уже плюхаешься в речке.
Ну, погода, конечно, влияет. В снег никто не купается.
19:38:47 15-04-2026
Кхм... (15:33:20 15-04-2026) А чинить её ежегодно не пробовали? Или хотя бы проверять сос... Очень колоритно и правдоподобно описано про карлик. Что касается Камня, то там давно хорошего городского управляющего нет - как нет и дорог.
20:37:20 15-04-2026
Гость (19:38:47 15-04-2026) Очень колоритно и правдоподобно описано про карлик. Что каса... Неи денег - нет дорог. Будь ты хоть самым лучшим управляющим.
10:48:37 16-04-2026
Администрация. (20:37:20 15-04-2026) Неи денег - нет дорог. Будь ты хоть самым лучшим управляющим... Воровать ещё просто не надо то немногое что выделяется
10:48:37 16-04-2026
Администрация. (20:37:20 15-04-2026) Неи денег - нет дорог. Будь ты хоть самым лучшим управляющим... Воровать ещё просто не надо то немногое что выделяется
14:18:07 16-04-2026
Гость (10:48:37 16-04-2026) Воровать ещё просто не надо то немногое что выделяется... Кем?
14:42:17 16-04-2026
Администрация. (14:18:07 16-04-2026) Кем?... чем?
18:11:57 15-04-2026
В Камне всегда холоднее, чем в Барнауле, посмотрите статистику Гидрометеоцентра. Обь - мощная река, с ней шутить нельзя. Что и продемонстрировано природой. Строить набережную со степенью устойчивости Крымского моста - это даже не смешно! Бюджета всего края не хватит. Надо корректировать границы набережной, уменьшать в зоне оползня.
22:33:30 15-04-2026
Это чо на фото за овраг? Это набережная такая?
00:07:39 16-04-2026
да там весь город такой, тоже мне удивили