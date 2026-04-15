НОВОСТИПроисшествия

В Камне-на-Оби обрушился 15-метровый кусок набережной

Причиной, по предварительным данным, послужил ледоход

15 апреля 2026, 15:11, ИА Амител

Фото: кадр из видео "Вести Алтай"
Фото: кадр из видео "Вести Алтай"

15 апреля в Камне-на-Оби произошло обрушение участка набережной. Кадры происшествия попали на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как массивный фрагмент берега откалывается и уходит под воду буквально в нескольких метрах от рыбаков, сообщают "Вести Алтай".

Мужчины успели вовремя среагировать и отбежать, поэтому никто не пострадал. Однако их рыболовные снасти унесло течением вместе с рухнувшей частью набережной. Опасный участок сразу огородили сигнальной лентой.

Предварительная причина обрушения — ледоход.

В Камне-на-Оби это уже не первое подобное ЧП. В 2013 году ледяные массы разрушили 30-метровый участок. А два года назад ледоход смял металлические конструкции и оторвал часть набережной между Каменскими МЭС и спасательной станцией — прямо в зоне отдыха.

Камень-на-Оби Происшествия

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

15:20:30 15-04-2026

Обвинить ледоход в обрушении набережной, при это льда на фото не наблюдается? Ну да, во всём виноват отсутствующий лёд, а не головотяпство строителей набережной.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Администрация.

19:47:03 15-04-2026

Гость (15:20:30 15-04-2026) Обвинить ледоход в обрушении набережной, при это льда на фот... Есть видео на ВК где прекрасно видно ледоход и момент обрушения.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:38 16-04-2026

Администрация. (19:47:03 15-04-2026) Есть видео на ВК где прекрасно видно ледоход и момент обруше... Ледоход прекрасный и обрушения момент на ВК видео есть где

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:33:20 15-04-2026

А чинить её ежегодно не пробовали? Или хотя бы проверять состояние?

Набережная в Камне - самая длинная набережная на Оби в Алтайском крае. Если её содержать, как должно, это будет отличный "бренд для туризма", как сейчас модно. Тут места всем хватит: и гулякам, и рыбакам, и купальщикам, и всяким мелким предпринимателям с шавермой, пивасом и лодками. Течение Оби в Камне не сильное, вода тёплая (в Барнауле в Оби даже летом ...й карликом сворачивается).

Бардак, однем словом...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:18 15-04-2026

Кхм... (15:33:20 15-04-2026) А чинить её ежегодно не пробовали? Или хотя бы проверять сос... В Камень-на-Оби искупаться? Спасибо, мы уж как-нибудь здесь в Барнауле. и ничего не сворачивается. Всё от погоды зависит.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

16:55:12 15-04-2026

Гость (16:15:18 15-04-2026) В Камень-на-Оби искупаться? Спасибо, мы уж как-нибудь здесь ... Там лучше, правда. В Барнауле неудобно и вода обская намного холоднее, даже в протоках. А в Камне пляж, можно сказать, в центре города. Можно в обеденный перерыв из офиса выйти - пять минут, и ты уже плюхаешься в речке.

Ну, погода, конечно, влияет. В снег никто не купается.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:38:47 15-04-2026

Кхм... (15:33:20 15-04-2026) А чинить её ежегодно не пробовали? Или хотя бы проверять сос... Очень колоритно и правдоподобно описано про карлик. Что касается Камня, то там давно хорошего городского управляющего нет - как нет и дорог.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Администрация.

20:37:20 15-04-2026

Гость (19:38:47 15-04-2026) Очень колоритно и правдоподобно описано про карлик. Что каса... Неи денег - нет дорог. Будь ты хоть самым лучшим управляющим.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:37 16-04-2026

Администрация. (20:37:20 15-04-2026) Неи денег - нет дорог. Будь ты хоть самым лучшим управляющим... Воровать ещё просто не надо то немногое что выделяется

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:37 16-04-2026

Администрация. (20:37:20 15-04-2026) Неи денег - нет дорог. Будь ты хоть самым лучшим управляющим... Воровать ещё просто не надо то немногое что выделяется

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Администрация.

14:18:07 16-04-2026

Гость (10:48:37 16-04-2026) Воровать ещё просто не надо то немногое что выделяется... Кем?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:17 16-04-2026

Администрация. (14:18:07 16-04-2026) Кем?... чем?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:57 15-04-2026

В Камне всегда холоднее, чем в Барнауле, посмотрите статистику Гидрометеоцентра. Обь - мощная река, с ней шутить нельзя. Что и продемонстрировано природой. Строить набережную со степенью устойчивости Крымского моста - это даже не смешно! Бюджета всего края не хватит. Надо корректировать границы набережной, уменьшать в зоне оползня.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:33:30 15-04-2026

Это чо на фото за овраг? Это набережная такая?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:07:39 16-04-2026

да там весь город такой, тоже мне удивили

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров