В Камне-на-Оби обрушился 15-метровый кусок набережной

Причиной, по предварительным данным, послужил ледоход

15 апреля 2026, 15:11, ИА Амител

Фото: кадр из видео "Вести Алтай"

15 апреля в Камне-на-Оби произошло обрушение участка набережной. Кадры происшествия попали на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как массивный фрагмент берега откалывается и уходит под воду буквально в нескольких метрах от рыбаков, сообщают "Вести Алтай".

Мужчины успели вовремя среагировать и отбежать, поэтому никто не пострадал. Однако их рыболовные снасти унесло течением вместе с рухнувшей частью набережной. Опасный участок сразу огородили сигнальной лентой.

Предварительная причина обрушения — ледоход.

В Камне-на-Оби это уже не первое подобное ЧП. В 2013 году ледяные массы разрушили 30-метровый участок. А два года назад ледоход смял металлические конструкции и оторвал часть набережной между Каменскими МЭС и спасательной станцией — прямо в зоне отдыха.