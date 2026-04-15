Последние звонки прозвучат для выпускников российских школ 26 мая

В программу последних звонков рекомендовано включить поднятие флага и исполнение гимна России

15 апреля 2026, 16:08, ИА Амител

Линейка в российской школе / Фото: amic.ru

В России последние звонки в школах в 2026 году рекомендовано провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ, пишет РИА Новости.

«Последние звонки в российских школах должны пройти 26 мая. Соответствующие рекомендации министерство направило во все регионы страны», — уточнили в ведомстве.

Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, экзаменационная кампания стартует не раньше 1 июня, а содержание экзаменов приведено в соответствие со школьной программой.

В программу последних звонков рекомендовано включить поднятие флага и исполнение гимна России, а также чествование многодетных семей и выступления родителей — участников СВО и обладателей государственных наград. Регионам поручено обеспечить безопасность мероприятий и доступную среду для школьников с ограниченными возможностями здоровья.