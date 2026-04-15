На Алтае будут судить мужчин, устроивших столкновение лодок на Телецком озере

Собственникам лодок причинен ущерб более чем на 1,5 млн рублей

15 апреля 2026, 18:08, ИА Амител

Лодка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Два судоводителя стали фигурантами уголовного дела после столкновения моторных лодок на Телецком озере. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в июле прошлого года в районе села Артыбаш. По данным следствия, водители маломерных судов двигались с небезопасной скоростью, не следили за обстановкой и не предприняли попыток избежать столкновения.

«В результате аварии пострадал один человек — его доставили в районную больницу с ушибом головы. Кроме того, собственникам лодок причинен ущерб более чем на 1,5 млн рублей», — отметили в ведомстве.

В отношении судоводителей возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ. Материалы направлены в Турочакский районный суд для рассмотрения по существу.