"Планы как всегда масштабные". Алтайский край включается в работу по посадке леса
Работы пройдут на площади семь тысяч гектаров, рассказал Виктор Томенко
15 апреля 2026, 20:02, ИА Амител
Лесоводы южной части Алтайского края из Ключевского и Степно-Михайловского лесничества традиционно первыми включились в работу по посадке леса, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.
Как отметил губернатор, на этой неделе к работам также присоединяются в Озеро-Кузнецовском лесничестве.
На сегодняшний день, по словам Виктора Томенко, высажено уже 120 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади более 30 гектаров.
«А планы на сезон — конечно, как всегда масштабные. Например, в Ключевском лесничестве, где объемы самые большие, работы пройдут на площади 1178 гектаров. Всего же по краю общая площадь составляет почти 7000 гектаров», — написал он.
21:34:18 15-04-2026
Автобус из Барнаула с остановками в пунктах розлива и питания пожалуйста.... И выходной на работе. Засадили весь район
22:27:22 15-04-2026
Нашим лесам очень нужны посадки.
08:53:24 16-04-2026
сначала повырубали всё, потом засаживают. Чтобы снова спилить и в карман положить? В том же Михайловском районе так и делают. Берут в аренду лес, а он уже выпиленный до основания, и последнее выпиливают. А потом сажают. А в крае уже леса не осталось, одни посадки.
08:54:24 16-04-2026
лес должен быть в собственности государства, тогда и посадки не понадобятся
11:22:44 16-04-2026
В таком случае у нас останутся только вырубки
10:49:28 16-04-2026
надо нам всем поработать на благо алтайлеса