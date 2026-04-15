"Планы как всегда масштабные". Алтайский край включается в работу по посадке леса

Работы пройдут на площади семь тысяч гектаров, рассказал Виктор Томенко

15 апреля 2026, 20:02, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Лесоводы южной части Алтайского края из Ключевского и Степно-Михайловского лесничества традиционно первыми включились в работу по посадке леса, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.

Как отметил губернатор, на этой неделе к работам также присоединяются в Озеро-Кузнецовском лесничестве.

На сегодняшний день, по словам Виктора Томенко, высажено уже 120 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади более 30 гектаров.