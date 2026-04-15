"Планы как всегда масштабные". Алтайский край включается в работу по посадке леса

Работы пройдут на площади семь тысяч гектаров, рассказал Виктор Томенко

15 апреля 2026, 20:02, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко
Лесоводы южной части Алтайского края из Ключевского и Степно-Михайловского лесничества традиционно первыми включились в работу по посадке леса, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.

Как отметил губернатор, на этой неделе к работам также присоединяются в Озеро-Кузнецовском лесничестве.

На сегодняшний день, по словам Виктора Томенко, высажено уже 120 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади более 30 гектаров.

«А планы на сезон — конечно, как всегда масштабные. Например, в Ключевском лесничестве, где объемы самые большие, работы пройдут на площади 1178 гектаров. Всего же по краю общая площадь составляет почти 7000 гектаров», — написал он.

Комментарии 6

Гость

21:34:18 15-04-2026

Автобус из Барнаула с остановками в пунктах розлива и питания пожалуйста.... И выходной на работе. Засадили весь район

Musik

22:27:22 15-04-2026

Нашим лесам очень нужны посадки.

гость

08:53:24 16-04-2026

сначала повырубали всё, потом засаживают. Чтобы снова спилить и в карман положить? В том же Михайловском районе так и делают. Берут в аренду лес, а он уже выпиленный до основания, и последнее выпиливают. А потом сажают. А в крае уже леса не осталось, одни посадки.

гость

08:54:24 16-04-2026

лес должен быть в собственности государства, тогда и посадки не понадобятся

Гость

11:22:44 16-04-2026

гость (08:54:24 16-04-2026) лес должен быть в собственности государства, тогда и посадки...
В таком случае у нас останутся только вырубки

гость

10:49:28 16-04-2026

надо нам всем поработать на благо алтайлеса

