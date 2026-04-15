"МегаФон" запустил платформу для персональных предложений клиентам

Система с нейросетью обрабатывает данные в реальном времени и подбирает услуги под интересы пользователей

15 апреля 2026, 17:40, ИА Амител erid: 2W5zFGTGPof

Мужчина. Ноутбук. Смартфон / Фото: ПАО "МегаФон"

"МегаФон" разработал собственную платформу для работы с клиентскими данными — MegaRITM ("МегаРИТМ"). Сервис работает в режиме реального времени и относится к направлению CVM (Customer Value Management — "Кастомер Вэлью Менеджмент"). Его задача — подбирать для каждого пользователя услуги и предложения с учетом привычек, интересов и поведения. Ежемесячно система формирует около 500 млн персональных предложений.

Как работает система

Платформа анализирует большой объем информации о клиентах: какие сервисы и подписки они подключают, как пополняют счет, используют ли мобильное приложение. На основе этих данных формирует цифровой профиль пользователя. Затем подбирает релевантные предложения, включая партнерские сервисы, и направляет их через удобные каналы — СМС, голосовые звонки, чат-боты или личный кабинет.

Ключевым отличием MegaRITM стала интеграция генеративной нейросети GenAI ("ДженЭйАй"). Она выступает помощником для специалистов и помогает быстрее запускать маркетинговые кампании. Благодаря этому срок подготовки и настройки предложений заметно сокращается.

Сервис способен обрабатывать до 1500 запросов в секунду. При этом он использует более 100 сценариев, которые запускаются в зависимости от действий пользователя. Например, если человек находится в аэропорту, система предложит подходящий пакет международного роуминга. Если заканчиваются минуты, сервис подберет новый тариф с учетом индивидуального потребления.

Маркетологи могут сразу оценить эффективность предложений и при необходимости быстро изменить настройки. Это позволяет оперативно реагировать на поведение клиентов и повышать точность коммуникаций.

Планы развития

«Телеком-рынок последние несколько лет переходит к персональному взаимодействию с каждым клиентом. Нам было важно не просто заменить зарубежные решения, а создать платформу под собственные запросы. Мы с нуля разработали и запустили инфраструктуру, которую продолжаем развивать, в том числе через интеграцию нейросетей», — отметил директор по управлению корпоративными данными "МегаФона" Сергей Федорченко.

По его словам, оператор рассчитывает, что платформу смогут применять не только внутри компании, и она станет востребованной на внешнем рынке после включения в реестр российского программного обеспечения.

