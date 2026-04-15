Дневные температуры прогнозируются на уровне +15 градусов, а потом опять придет похолодание

15 апреля 2026, 15:10, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае на три дня — 19, 20 и 21 апреля — придет долгожданное потепление: столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Об этом говорят данные сервиса "Яндекс.Погода".

"Яндекс.Погода"

Всю неделю в крае будет холодно, особенно если учесть, что уже середина апреля. В четверг и пятницу, 16 и 17 апреля, ожидается до -7 градусов ночью и +1 градус днем. В субботу, 18 апреля, немного потеплеет.

А вот в воскресенье ожидается потепление, которое продлится три дня. Дневные температуры прогнозируются на уровне +15 градусов, а ночные — в диапазоне +4...+6 градусов.

Радость закончится в среду, 22 апреля, причем, как ожидается, будет снег и дождь. В течение нескольких дней прогнозируется около +7 градусов.

До конца апреля сильного потепления не ожидается: будет примерно +10...+14 градусов. Впрочем, и это уже неплохо.

Gismeteo

Этот прогноз отличается от предыдущего по температурам. Похолодание будет, будет и потепление после, однако не такое приятное: ожидается около +10 градусов.