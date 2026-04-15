В России предложили увеличить гарантию на новостройки до 20 лет
Сейчас этот срок ограничен всего тремя годами
15 апреля 2026, 13:40, ИА Амител
В России могут резко увеличить гарантийные сроки на новостройки. Депутаты фракции КПРФ подготовили законопроект, который предполагает продление гарантии на объекты долевого строительства до 20 лет, на технологическое и инженерное оборудование — до 10 лет, на отделочные работы — до 5 лет. Документ будет внесен в Госдуму 15 апреля, сообщает "Газета.ру".
По мнению авторов инициативы, нынешние сроки слишком малы и не позволяют выявить многие дефекты, которые проявляются лишь спустя несколько лет после заселения.
Дольщики остаются без защиты, особенно когда речь идет о скрытых недостатках, влияющих на безопасность и пригодность жилья.
В качестве аргумента разработчики законопроекта ссылаются на Жилищный кодекс: гарантия на капитальный ремонт составляет пять лет и включает инженерные системы, фасады и восстановительные работы. На этом фоне трехлетняя гарантия на новые квартиры выглядит неоправданно заниженной.
По статистике, которую приводят депутаты, в 2024 году недостатки были обнаружены почти в 90% сданных домов, а критические нарушения — в 5–7% случаев. Одна из главных причин — низкая ответственность застройщиков из-за коротких гарантийных сроков.
«Недобросовестные застройщики пользуются тем, что гарантия на дома составляет всего три года, а на отделку — один год. Хотя качественное жилье должно служить десятилетиями. Наш законопроект призван покончить с практикой экономии на материалах и работах в ущерб дольщикам», — заявил депутат Юрий Афонин.
13:47:50 15-04-2026
Есть такой струнный музыкальный инструмент - балалайка называется.
15:25:42 15-04-2026
А цены на такие дома во сколько раз вырастут?
18:30:53 15-04-2026
Стоимость обслуживания будет заложена в стоимость квадратного метра.
00:25:24 16-04-2026
ага, только выплатит семья ипотеку, как дом то и рухнет? так?
08:40:24 16-04-2026
А они вообще столько простоят?