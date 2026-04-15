Россиянам будет сложнее получить автокредит из-за новых требований банков
Средний размер автокредита в России составляет около 1,5 млн рублей, поэтому нововведения затронут большинство потенциальных заемщиков
15 апреля 2026, 20:33, ИА Амител
Для россиян процесс получения автокредитов станет более сложным в этом году, заявила в беседе с "Газетой.ru" кандидат экономических наук и преподаватель Института международных экономических связей Альбина Дышекова.
«Из-за увеличения числа просрочек банки могут ужесточить условия выдачи автокредитов. Это может выразиться в повышении требований к заемщикам, снижении числа одобрений, увеличении первоначального взноса и более тщательной проверке платежеспособности. Клиенты с хорошей кредитной историей, возможно, сохранят приемлемые условия, но для тех, кто имеет высокий риск, доступ к кредитам станет более ограниченным. Банки стали более внимательными к официально подтвержденным доходам, долговой нагрузке и кредитной истории. Для некоторых заемщиков это может означать усложнение процесса получения нового кредита или рефинансирования старого», — отметила Дышекова.
По ее мнению, часть покупателей обратятся к вторичному рынку, где автомобили стоят дешевле, а часть решат отложить покупку до улучшения экономической ситуации. Это может привести к снижению продаж автомобилей в ближайшие месяцы, предупреждает экономист.
Дышекова сказала, что даже при снижении ключевой ставки автокредиты остаются дорогими, и ежемесячные платежи для многих заемщиков становятся обременительными. Люди, рассчитывавшие на более стабильные доходы, сталкиваются с трудностями при выплатах.
Эксперт подчеркнула, что долговая нагрузка россиян растет: у многих уже есть один или несколько кредитов, и новый заем на автомобиль создает дополнительное давление на семейный бюджет. Если значительная часть дохода уходит на погашение долгов, даже небольшое ухудшение финансового положения может привести к просрочкам.
Она также указала на значительное подорожание автомобилей за последние годы, что привело к росту сумм кредитов.
«Чем больше сумма займа, тем выше ежемесячный платеж и тем сложнее обслуживать такой долг в долгосрочной перспективе. Это особенно актуально для массового сегмента, где покупатели чаще полагаются на кредитные средства», — заключила Дышекова.
Россияне будут меньше пользоваться услугами банков.
21:27:46 15-04-2026
Вежливый Человек (21:11:40 15-04-2026) Россияне будут меньше пользоваться услугами банков. ... Ещё год-два и банковская система в стране рухнет. Останутся одни ипотечники. Которые давно и надолго взяли кредиты.
00:10:43 16-04-2026
Я вас умоляю. Банковская система в России ещё лет 10 будет прекрасно жить без всяких кредитов просто взыскивая через суд долги у должников. Сколько долгов накопилось Амик недавно кстати писал. А суды легко выносят решения в пользу банков. И там законностью вообще редко пахнет. Кто оспаривать то будет? Дела читаешь там полный треш. Человек взял сто пишут что взял сто пятдесят а проценты взыскивают как с двухсот. Кто оспаривать то будет?
09:12:34 16-04-2026
А-а (00:10:43 16-04-2026) Я вас умоляю. Банковская система в России ещё лет 10 будет п... Не надо меня умолять! Банковские клиенты сейчас не лохи из кризиса 2008-2010! Суды выносят решения по приказам, клиенты отменяют, банки дальше не идут, сидят на попе ровно. Или клиенты не отменяют, если знают, что банк ничего не сможет с них взыскать. Если банк всё же продолжает судиться, то клиенты нанимают ушлых адвокатов и оспаривают под разными причинами, тем более, что нанять юриста со связями дешевле, чем платить кредит банку, а потом ещё возлагают судебные расходы на умывшийся банк.
09:02:09 16-04-2026
условия автокредита для идиотов
залог плюс каско
проще взять потреб и купить
09:04:00 16-04-2026
Авто уже роскошь?