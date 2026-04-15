Средний размер автокредита в России составляет около 1,5 млн рублей, поэтому нововведения затронут большинство потенциальных заемщиков

15 апреля 2026, 20:33, ИА Амител

Для россиян процесс получения автокредитов станет более сложным в этом году, заявила в беседе с "Газетой.ru" кандидат экономических наук и преподаватель Института международных экономических связей Альбина Дышекова.

«Из-за увеличения числа просрочек банки могут ужесточить условия выдачи автокредитов. Это может выразиться в повышении требований к заемщикам, снижении числа одобрений, увеличении первоначального взноса и более тщательной проверке платежеспособности. Клиенты с хорошей кредитной историей, возможно, сохранят приемлемые условия, но для тех, кто имеет высокий риск, доступ к кредитам станет более ограниченным. Банки стали более внимательными к официально подтвержденным доходам, долговой нагрузке и кредитной истории. Для некоторых заемщиков это может означать усложнение процесса получения нового кредита или рефинансирования старого», — отметила Дышекова.

По ее мнению, часть покупателей обратятся к вторичному рынку, где автомобили стоят дешевле, а часть решат отложить покупку до улучшения экономической ситуации. Это может привести к снижению продаж автомобилей в ближайшие месяцы, предупреждает экономист.

Дышекова сказала, что даже при снижении ключевой ставки автокредиты остаются дорогими, и ежемесячные платежи для многих заемщиков становятся обременительными. Люди, рассчитывавшие на более стабильные доходы, сталкиваются с трудностями при выплатах.

Эксперт подчеркнула, что долговая нагрузка россиян растет: у многих уже есть один или несколько кредитов, и новый заем на автомобиль создает дополнительное давление на семейный бюджет. Если значительная часть дохода уходит на погашение долгов, даже небольшое ухудшение финансового положения может привести к просрочкам.

Она также указала на значительное подорожание автомобилей за последние годы, что привело к росту сумм кредитов.