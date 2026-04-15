Родные 17‑летней королевы красоты обвинили бренд энергетика "для здоровья" в ее смерти

Девушка начала пить Alani Nu после того, как увидела рекламу блогера в социальной сети

15 апреля 2026, 15:02, ИА Амител

Энергетик / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

В США родные юной королевы красоты из Техаса обвинили в ее смерти популярный энергетик Alani Nu, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent. Ларисса Родригес жила в городе Уэслако округа Хидалго, выиграла конкурсы красоты Miss Texas Onion Fest и Junior Miss Weslaco и планировала поступать на юридический факультет Техасского университета в Остине.

Однако 17‑летняя девушка скончалась в октябре 2025 года от сердечного приступа: согласно иску, поданному ее семьей в апреле 2026-го, причиной стала кардиомиопатия из‑за чрезмерного потребления кофеина. Адвокат родных пояснил, что девушка начала пить Alani Nu после того, как увидела рекламу в Сети — в частности, напиток рекомендовала блогерша и тренер Кэти Хирн, утверждавшая, что он полезен для здоровья.

Родригес употребляла энергетик перед занятиями в школе и тренировками, а незадолго до приступа выпила очередную банку. По словам адвоката, сначала девушка увлеклась напитком из‑за соцсетей и общения со сверстниками, но затем сформировалась зависимость.

«Эксперты не обнаружили в организме Родригес наркотиков и алкоголя, однако зафиксировали высокую дозу кофеина: в одной банке Alani Nu содержится 200 мг кофеина при рекомендованном Американской академией педиатрии максимуме для подростков 12–17 лет 100 мг в сутки. Юристы семьи также указывают, что в составе энергетика есть другие тонизирующие вещества, точное количество которых на упаковке не указано», — говорится в публикации.

На сайте производителя говорится, что напиток не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям с повышенной чувствительностью к кофеину, — при этом компания позиционирует себя как "производителя продуктов для здоровья и фитнеса, которым можно доверять". Адвокаты Родригес считают, что маркетинговая политика бренда вводит потребителей в заблуждение; ответчиками по иску выступают не производители, а дистрибьюторы.

Представитель компании заявил, что Alani Nu соответствует федеральным требованиям по маркировке, а содержание кофеина указано на банке. Разбирательства продолжаются. Ранее сообщалось, что рекламу энергетиков в России обязали сопровождать предупреждением о вреде.