В Новосибирске спецназ задержал "серийного похитителя" продуктов из супермаркетов

Сотрудникам ОМОНа пришлось срезать дверь злоумышленника "болгаркой"

15 апреля 2026, 19:07, ИА Амител

В Новосибирске сотрудники ОМОНа совместно с полицейскими задержали "серийного похитителя товаров из продуктовых магазинов" — 28-летнего рецидивиста из Калининского района. Об этом сообщила пресс-служба новосибирской Росгвардии.

На оперативных кадрах видно, что для задержания силовикам пришлось срезать "болгаркой" дверь в квартиру фигуранта.

«Задержанный заходил в различные магазины, откуда похищал продукты питания. Товар он прятал чаще всего под одежду и незаметно выносил из торговых павильонов», — говорится в сообщении.

Установлена причастность мужчины к семи эпизодам в Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения.