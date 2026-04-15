В Новосибирске спецназ задержал "серийного похитителя" продуктов из супермаркетов

Сотрудникам ОМОНа пришлось срезать дверь злоумышленника "болгаркой"

15 апреля 2026, 19:07, ИА Амител

В Новосибирске сотрудники ОМОНа совместно с полицейскими задержали "серийного похитителя товаров из продуктовых магазинов" — 28-летнего рецидивиста из Калининского района. Об этом сообщила пресс-служба новосибирской Росгвардии.

На оперативных кадрах видно, что для задержания силовикам пришлось срезать "болгаркой" дверь в квартиру фигуранта.

«Задержанный заходил в различные магазины, откуда похищал продукты питания. Товар он прятал чаще всего под одежду и незаметно выносил из торговых павильонов», — говорится в сообщении.

Установлена причастность мужчины к семи эпизодам в Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Комментарии 11

Гость

21:01:41 15-04-2026

спецназ...однако...

Musik

22:29:17 15-04-2026

Гость (21:01:41 15-04-2026) спецназ...однако...... Вся преступность ликвидирована.
Только мелочь осталась, и ту чистят...

Гость

22:39:56 15-04-2026

Вот они ролик разместили как их доблестный спецназ штурмует квартиру хлебного вора. Они ведь даже не понимают всю абсурдность ситуации? Вы это серьезно? Вот серьезно вор укравшийпродуктов на десятку настолько опасен обществу???????

Гость

23:09:18 15-04-2026

Срезали дверь... Зачем такие сложности, как только захочет кушать, сам выйдет на охоту в магазин, ведь это единственный способ добыть пропитание)))

Гость

08:41:59 16-04-2026

Гость (23:09:18 15-04-2026) Срезали дверь... Зачем такие сложности, как только захочет к... Вот вот, тупо засаду устроить, но это же нужно сидеть выжидать, а они этого не умеют

Гость

09:23:12 16-04-2026

Гость (08:41:59 16-04-2026) Вот вот, тупо засаду устроить, но это же нужно сидеть выжида... Спецназу тренироваться надо, а не терять время в засадах.

Гость

09:37:18 16-04-2026

Гость (09:23:12 16-04-2026) Спецназу тренироваться надо, а не терять время в засадах. ... У оперативники для чего? Зачем спецназ привлекать, understand?

Гость

09:58:41 16-04-2026

Гость (09:37:18 16-04-2026) У оперативники для чего? Зачем спецназ привлекать, understan... спецназу тренироваться НАДО? А оперативники пусть свои задачи оперативно решают.

Musik

10:03:58 16-04-2026

Гость (09:58:41 16-04-2026) спецназу тренироваться НАДО? А оперативники пусть свои задач... оперативную обстановку не знаем, ёрничать не будем.
но да, действие странное.

Гость

09:41:22 16-04-2026

Вы просто не знаете чьи магазины он обносил. Тогда и вопросов бы не возникло!
Я тоже не знаю))

Гость

10:53:08 16-04-2026

Глупо воришка поступил, что сам дверь не открыл. Он не убийца, а простой воришка.

