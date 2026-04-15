В Новосибирске спецназ задержал "серийного похитителя" продуктов из супермаркетов
Сотрудникам ОМОНа пришлось срезать дверь злоумышленника "болгаркой"
15 апреля 2026, 19:07, ИА Амител
В Новосибирске сотрудники ОМОНа совместно с полицейскими задержали "серийного похитителя товаров из продуктовых магазинов" — 28-летнего рецидивиста из Калининского района. Об этом сообщила пресс-служба новосибирской Росгвардии.
На оперативных кадрах видно, что для задержания силовикам пришлось срезать "болгаркой" дверь в квартиру фигуранта.
«Задержанный заходил в различные магазины, откуда похищал продукты питания. Товар он прятал чаще всего под одежду и незаметно выносил из торговых павильонов», — говорится в сообщении.
Установлена причастность мужчины к семи эпизодам в Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
21:01:41 15-04-2026
22:29:17 15-04-2026
Гость (21:01:41 15-04-2026) спецназ...однако...... Вся преступность ликвидирована.
Только мелочь осталась, и ту чистят...
22:39:56 15-04-2026
Вот они ролик разместили как их доблестный спецназ штурмует квартиру хлебного вора. Они ведь даже не понимают всю абсурдность ситуации? Вы это серьезно? Вот серьезно вор укравшийпродуктов на десятку настолько опасен обществу???????
23:09:18 15-04-2026
Срезали дверь... Зачем такие сложности, как только захочет кушать, сам выйдет на охоту в магазин, ведь это единственный способ добыть пропитание)))
08:41:59 16-04-2026
Вот вот, тупо засаду устроить, но это же нужно сидеть выжидать, а они этого не умеют
09:23:12 16-04-2026
Спецназу тренироваться надо, а не терять время в засадах.
09:37:18 16-04-2026
У оперативники для чего? Зачем спецназ привлекать, understand?
09:58:41 16-04-2026
спецназу тренироваться НАДО? А оперативники пусть свои задачи оперативно решают.
10:03:58 16-04-2026
оперативную обстановку не знаем, ёрничать не будем.
но да, действие странное.
09:41:22 16-04-2026
Вы просто не знаете чьи магазины он обносил. Тогда и вопросов бы не возникло!
Я тоже не знаю))
10:53:08 16-04-2026
Глупо воришка поступил, что сам дверь не открыл. Он не убийца, а простой воришка.