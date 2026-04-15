Несвойственная для середины апреля прохладная погода продержится на Алтае до выходных

Текущая погодная ситуация связана с поступлением холодных воздушных масс в регион

15 апреля 2026, 16:55, ИА Амител

Холодная весна / Изображение сгенерировано с помощью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 16 и 17 апреля сохранится прохладная погода с ночными заморозками до -9 градусов. Такие температуры нехарактерны для середины апреля, когда в регионе обычно устанавливается более устойчивое весеннее тепло.

По данным алтайского ЦГМС, текущая погодная ситуация связана с поступлением холодных воздушных масс, из-за чего дневные температуры остаются на уровне +1…+6 градусов, а ночью фиксируются минусовые значения.

В ночь на 16 апреля ожидается -1…-6 градусов, днем потеплеет до +1…+6. В юго-восточных районах возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В ночь на 17 апреля похолодает до -4…-9 градусов, днем температура сохранится в пределах +1…+6. Осадки маловероятны, ветер останется северо-западным со скоростью 4–9 м/с и порывами до 14 м/с.