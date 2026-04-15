На Алтае не пустили 100 кг сомнительных продуктов из Монголии, провезенных в ручной клади

Продукцию изъяли и уничтожили

15 апреля 2026, 14:33, ИА Амител

На границе Алтайского края с Монголией специалисты Россельхознадзора изъяли и уничтожили более 100 кг продукции животного происхождения, которую пытались ввезти с нарушениями.

Как уточнили в ведомстве, контроль ведется не только за грузовым транспортом, но и за ручной кладью. Так, в пункте пропуска Ташанта за первые три месяца года задержали 24 партии продукции общим весом 108 кг.

Отмечается, что мясные и молочные продукты перевозились без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность. В результате продукцию изъяли и уничтожили, а нарушителей привлекли к административной ответственности.