На Алтае не пустили 100 кг сомнительных продуктов из Монголии, провезенных в ручной клади
Продукцию изъяли и уничтожили
15 апреля 2026, 14:33, ИА Амител
Таможня / Ручная кладь / Граница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
На границе Алтайского края с Монголией специалисты Россельхознадзора изъяли и уничтожили более 100 кг продукции животного происхождения, которую пытались ввезти с нарушениями.
Как уточнили в ведомстве, контроль ведется не только за грузовым транспортом, но и за ручной кладью. Так, в пункте пропуска Ташанта за первые три месяца года задержали 24 партии продукции общим весом 108 кг.
Отмечается, что мясные и молочные продукты перевозились без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность. В результате продукцию изъяли и уничтожили, а нарушителей привлекли к административной ответственности.
15:34:58 15-04-2026
Так что изъяли-то? Вкусную конину?
15:45:10 15-04-2026
Кхм... (15:34:58 15-04-2026) Так что изъяли-то? Вкусную конину?... за первые три месяца года задержали 24 партии продукции общим весом 108 кг
16:33:11 15-04-2026
Гость (15:45:10 15-04-2026) за первые три месяца года задержали 24 партии продукции общи... Чего именно?! Назовите мне животную с названием "продукция". Это имя коровы или лошади?! Или рыба хариус в Монголии так называется?! (К слову, рыбу, в основном, монгольцы не едят, брезгуют. Ну, как мы, в основном, не едим лягушек).
Какую "продукцию" нельзя из Монголии возить? Наркоту? Оружие? Что везли-то, секретные вы наши по пояс сверху?
16:05:36 15-04-2026
На границе Алтайского края с Монголией--- это где же такая граница????
16:14:22 15-04-2026
Гость (16:05:36 15-04-2026) На границе Алтайского края с Монголией--- это где же такая г... ну где то нашли)))
00:22:02 16-04-2026
а с той стороны то кто пропустил отбытие?! шок