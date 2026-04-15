На Алтае не пустили 100 кг сомнительных продуктов из Монголии, провезенных в ручной клади

Продукцию изъяли и уничтожили

15 апреля 2026, 14:33, ИА Амител

Таможня / Ручная кладь / Граница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На границе Алтайского края с Монголией специалисты Россельхознадзора изъяли и уничтожили более 100 кг продукции животного происхождения, которую пытались ввезти с нарушениями.

Как уточнили в ведомстве, контроль ведется не только за грузовым транспортом, но и за ручной кладью. Так, в пункте пропуска Ташанта за первые три месяца года задержали 24 партии продукции общим весом 108 кг.

Отмечается, что мясные и молочные продукты перевозились без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность. В результате продукцию изъяли и уничтожили, а нарушителей привлекли к административной ответственности.

Комментарии 6

Кхм...

15:34:58 15-04-2026

Так что изъяли-то? Вкусную конину?

Гость

15:45:10 15-04-2026

Кхм... (15:34:58 15-04-2026) Так что изъяли-то? Вкусную конину?... за первые три месяца года задержали 24 партии продукции общим весом 108 кг

Кхм...

16:33:11 15-04-2026

Гость (15:45:10 15-04-2026) за первые три месяца года задержали 24 партии продукции общи... Чего именно?! Назовите мне животную с названием "продукция". Это имя коровы или лошади?! Или рыба хариус в Монголии так называется?! (К слову, рыбу, в основном, монгольцы не едят, брезгуют. Ну, как мы, в основном, не едим лягушек).

Какую "продукцию" нельзя из Монголии возить? Наркоту? Оружие? Что везли-то, секретные вы наши по пояс сверху?

Гость

16:05:36 15-04-2026

На границе Алтайского края с Монголией--- это где же такая граница????

Гость

16:14:22 15-04-2026

Гость (16:05:36 15-04-2026) На границе Алтайского края с Монголией--- это где же такая г... ну где то нашли)))

Гость

00:22:02 16-04-2026

а с той стороны то кто пропустил отбытие?! шок

