"Потребовалась проверка". В Red Wings объяснили задержку вылета самолета из Барнаула
15 апреля 2026, 16:00, ИА Амител
Самолету Red Wings, задержавшемуся в барнаульском аэропорту, понадобилась дополнительная проверка, что повлияло на время вылета. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, в Барнауле ранним утром 13 апреля самолет, выполнявший рейс в Читу, был вынужден вернуться на стоянку после выруливания на старт. На борту воздушного судна находились 94 пассажира. По данному факту проводится доследственная проверка.
Как отметили в пресс-службе, с подобными ситуациями сталкиваются авиакомпании во всем мире.
«Red Wings предоставила питание и напитки пассажирам, которые обратились к нашим представителям. Рейс был успешно выполнен на резервном самолете. Мы приносим нашим пассажирам извинения и просим с пониманием отнестись к причине задержки. Безопасность полетов и пассажиров — наш абсолютный приоритет», — сообщили в авиакомпании.
Ранее самолет Red Wings, летевший в Пхукет, экстренно приземлился в Домодедово. Технические службы аэропорта сразу приступили к осмотру воздушного судна.
Как отметили в пресс-службе, с подобными ситуациями сталкиваются авиакомпании во всем мире - колхозный отмазка, лишний совсем. Обратный эффект вызывает.
00:03:05 16-04-2026
так и ЧТО проверяли-то? много букв и ниодной по делу. фу