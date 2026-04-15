"Потребовалась проверка". В Red Wings объяснили задержку вылета самолета из Барнаула

15 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

Самолет, рейс / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Самолету Red Wings, задержавшемуся в барнаульском аэропорту, понадобилась дополнительная проверка, что повлияло на время вылета. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, в Барнауле ранним утром 13 апреля самолет, выполнявший рейс в Читу, был вынужден вернуться на стоянку после выруливания на старт. На борту воздушного судна находились 94 пассажира. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как отметили в пресс-службе, с подобными ситуациями сталкиваются авиакомпании во всем мире.

«Red Wings предоставила питание и напитки пассажирам, которые обратились к нашим представителям. Рейс был успешно выполнен на резервном самолете. Мы приносим нашим пассажирам извинения и просим с пониманием отнестись к причине задержки. Безопасность полетов и пассажиров — наш абсолютный приоритет», — сообщили в авиакомпании.

Ранее самолет Red Wings, летевший в Пхукет, экстренно приземлился в Домодедово. Технические службы аэропорта сразу приступили к осмотру воздушного судна.