Для семей с детьми предложили ввести приоритетный досмотр и посадку в аэропортах

Реализация инициативы не потребует крупных вложений

16 апреля 2026, 07:45, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Общественный совет при Минтрансе РФ выступил с инициативой ввести "семейные коридоры" — специальные линии досмотра и приоритетную посадку для пассажиров, путешествующих с детьми. Об этом РИА Новости сообщили в самом совете.

По мнению члена комиссии по развитию пассажирских перевозок Киры Доросевой, такие меры помогут сделать поездки с детьми более комфортными и менее стрессовыми. Предложение будет обсуждаться и прорабатываться совместно с профильными подразделениями Минтранса.

Председатель комиссии Алексей Зотов отметил, что для внедрения этой меры не потребуется серьезных финансовых вложений. Достаточно изменить регламенты обслуживания пассажиров, и новые правила могут быть введены в формате рекомендаций.