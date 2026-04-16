Для семей с детьми предложили ввести приоритетный досмотр и посадку в аэропортах
Реализация инициативы не потребует крупных вложений
16 апреля 2026, 07:45, ИА Амител
Общественный совет при Минтрансе РФ выступил с инициативой ввести "семейные коридоры" — специальные линии досмотра и приоритетную посадку для пассажиров, путешествующих с детьми. Об этом РИА Новости сообщили в самом совете.
По мнению члена комиссии по развитию пассажирских перевозок Киры Доросевой, такие меры помогут сделать поездки с детьми более комфортными и менее стрессовыми. Предложение будет обсуждаться и прорабатываться совместно с профильными подразделениями Минтранса.
Председатель комиссии Алексей Зотов отметил, что для внедрения этой меры не потребуется серьезных финансовых вложений. Достаточно изменить регламенты обслуживания пассажиров, и новые правила могут быть введены в формате рекомендаций.
08:20:57 16-04-2026
Можно ещё чтобы они вылетали минут на 10-15 раньше остальных
09:10:43 16-04-2026
А чтобы не стрессовали, вообще их с собой не брать.
09:13:53 16-04-2026
Реализация инициативы не потребует крупных вложений - да никаких не потребует кроме напечатать на принтере объявление и прилепить к стойке... хотя под это дело можно освоить и лям другой
09:17:14 16-04-2026
Отдельные самолеты им ну или полсамолета герметизировать наглухо.
15:25:23 16-04-2026
Гость (09:17:14 16-04-2026) Отдельные самолеты им ну или полсамолета герметизировать наг... к пьяным ишакам, из за которых самолеты сажают, у вас претензий нет.
нежные какие
15:30:54 16-04-2026
Ой... сами такими были
не жужжите
15:42:06 16-04-2026
Гость (15:30:54 16-04-2026) Ой... сами такими былине жужжите... они еще и бухие в самолет лезут,в туалете курят, дерутся
ноэтодругое
13:15:11 16-04-2026
Всегда с детьми прохожу без очереди. Это не инициатива -- это просто НОРМАЛЬНОЕ поведение людей в обществе, ПРОПУСКАТЬ РОДИТЕЛЯ С МАЛОЛЕТНИМИ детьми. И все. ЭТО НОРМА!
13:24:27 16-04-2026
АННА (13:15:11 16-04-2026) Всегда с детьми прохожу без очереди. Это не инициатива -- эт... щас вас заминусят
чтобы понимали, что наше общество агрессивно и враждебно к детям и материнству
хотя,думаю, вы и сами с эти не раз сталкивались
14:42:49 16-04-2026
Гость (13:24:27 16-04-2026) щас вас заминусятчтобы понимали, что наше общество агр... Общество не агрессивно, не врите. Общество не терпит горластых яжмамок с их невоспитанными детьми, которые в самолете ведут себя как будто они они одни тут находятся и яжмамки им в этом потакают. Вот общество против таки яжмамок и их детишек.
15:15:02 16-04-2026
Гость (14:42:49 16-04-2026) Общество не агрессивно, не врите. Общество не терпит горласт...
еще как агрессивно. и вы явный тому пример
13:26:42 16-04-2026
АННА (13:15:11 16-04-2026) Всегда с детьми прохожу без очереди. Это не инициатива -- эт... А писать капсом это извращение!!!
14:28:54 16-04-2026
Гость (13:26:42 16-04-2026) А писать капсом это извращение!!!... она орет истерически капсом
14:40:22 16-04-2026
АННА (13:15:11 16-04-2026) Всегда с детьми прохожу без очереди. Это не инициатива -- эт... Вы даже тут уже истерите, вас нельзя вообще в самолет запускать