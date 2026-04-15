Председатель АКЗС Александр Романенко в шестой раз стал дедушкой
Теперь у него пять внучек и первый внук
15 апреля 2026, 14:31, ИА Амител
Александр Романенко / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Председатель АКЗС Александр Романенко в шестой раз стал дедушкой — у него родился внук. Об этом сообщил его зять, представитель губернатора Алтайского края в Заксобрании Александр Евстигнеев на своей странице во "ВКонтакте".
«У меня родился сын! Иван Александрович, мы тебя очень ждали!» — написал Евстигнеев.
Отметим, у Евстигнеева и дочери Романенко это четвертый ребенок. Остальные внуки — от сына Романенко.
Кстати, накануне и губернатор Алтайского края Виктор Томенко стал дедушкой: 9 апреля у него родился внук.
15:15:47 15-04-2026
Поздравляю Александра Алексеевича!!!
15:39:22 15-04-2026
Кучно пошли! Молодцы!