Теперь у него пять внучек и первый внук

15 апреля 2026, 14:31, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Председатель АКЗС Александр Романенко в шестой раз стал дедушкой — у него родился внук. Об этом сообщил его зять, представитель губернатора Алтайского края в Заксобрании Александр Евстигнеев на своей странице во "ВКонтакте".

«У меня родился сын! Иван Александрович, мы тебя очень ждали!» — написал Евстигнеев.

Отметим, у Евстигнеева и дочери Романенко это четвертый ребенок. Остальные внуки — от сына Романенко.

Кстати, накануне и губернатор Алтайского края Виктор Томенко стал дедушкой: 9 апреля у него родился внук.