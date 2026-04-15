Водителям в Барнауле запретят выезд на трамвайные пути на Челюскинцев
Водителей просят заранее планировать маршруты следования
15 апреля 2026, 15:50, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото очевидца / amic.ru
В Барнауле изменят схему движения в центре города — автомобилистам запретят ездить по трамвайным путям на улице Челюскинцев. Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству и транспорту города.
Ограничение введут на участке от улицы Шевченко до Папанинцев. Дорожные знаки установят в период с 5 по 8 мая.
«Комитет по дорожному хозяйству и транспорту просит водителей заранее планировать маршруты следования, с пониманием отнестись к вынужденным мерам и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков», — подчеркнули в ведомстве.
15:54:19 15-04-2026
"Вынужденные меры", к которым нужно "отнестись с пониманием" - это что? Ремонт трамвайных путей? Это временно или постоянно? Дорогая редакция, узнайте, пожалуйста, что они имеют ввиду.
15:55:51 15-04-2026
кто будет стоять ловить?
21:53:38 15-04-2026
Гость (15:55:51 15-04-2026) кто будет стоять ловить?... Ну камера например, или 2 или 4.
16:11:06 15-04-2026
Хана Челюскинцев?!Там сейчас с путями не протолкнуться днём.
19:44:48 15-04-2026
А наша "столица мира" не хочет по примеру столицы РФ закрыть въезд в город всяким многотонным фурам , "Тонарам" и длинномерам? А то уже местами проезжая часть городских улиц становится "малопроезжей" из-за припаркованных фур и длинномеров.
20:36:09 15-04-2026
евг (19:44:48 15-04-2026) А наша "столица мира" не хочет по примеру столицы РФ закры... Им итак разрешен проезд по ограниченному списку улиц. В отличие от Москвы нет кольцевых автодорог, по которым можно объехать столицу. Куда деваться то?
21:12:55 15-04-2026
Администрация. (20:36:09 15-04-2026) Им итак разрешен проезд по ограниченному списку улиц. В отли... Нужно строить северный-южный обходы. Но 700 млн на проекте южного отмыли,да в стол отложили чтобы он там и устарел.
21:38:17 15-04-2026
Гость (21:12:55 15-04-2026) Нужно строить северный-южный обходы. Но 700 млн на проекте ю... Доказательства есть? Строить нужно, денег нет.
10:43:48 16-04-2026
Администрация. (21:38:17 15-04-2026) Доказательства есть? Строить нужно, денег нет. ... Деньги на наш обход оставили на западе там их и "украли")
21:24:47 15-04-2026
Администрация. (20:36:09 15-04-2026) Им итак разрешен проезд по ограниченному списку улиц. В отли... А за нарушения ПДД их все равно не трогают. Поэтому они и стопорят город и дороги разваливают.
00:05:04 16-04-2026
кто эти меры придумывает тот ничего не понимает что в городе творится!!! как такое можно без конца все против людей-то?!
09:27:07 16-04-2026
Неужели других вариантов нету , как стопорнуть движение по Челюскинцев???
09:31:54 16-04-2026
"Ограничение введут на участке от улицы Шевченко до Папанинцев."------ Только вниз или и вверх по Челюскинцев тоже?
13:26:03 16-04-2026
Т.е не расширять Советской Армии и Чилюскинцев?