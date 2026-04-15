Водителям в Барнауле запретят выезд на трамвайные пути на Челюскинцев

Водителей просят заранее планировать маршруты следования

15 апреля 2026, 15:50, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото очевидца / amic.ru

В Барнауле изменят схему движения в центре города — автомобилистам запретят ездить по трамвайным путям на улице Челюскинцев. Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству и транспорту города.

Ограничение введут на участке от улицы Шевченко до Папанинцев. Дорожные знаки установят в период с 5 по 8 мая.