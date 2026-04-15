Главное — тщательно проверять застройщика и документы, чтобы не столкнуться с рисками

15 апреля 2026, 16:23, ИА Амител

Новостройка, квартира / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Чтобы сэкономить при покупке квартиры в новостройке, стоит рассмотреть приобретение жилья на начальном этапе строительства. Это позволяет получить так называемый "дисконт за ожидание", который может снизить стоимость на 25–50% по сравнению с аналогичной квартирой в уже готовом жилом комплексе того же уровня и в том же районе, сообщил "Газете.ru" коммерческий директор компании "Плато Девелопмент" Станислав Банников.

«Еще один способ сэкономить — воспользоваться рассрочкой от застройщика. Сегодня девелоперы предлагают более выгодные условия, чем раньше. Первоначальный взнос может начинаться от 10%, а срок выплат — достигать завершения строительства. В некоторых случаях покупатель может согласовать индивидуальный график платежей. Крупные сделки застройщики обычно готовы обсуждать», — отметил Банников.

Кроме того, снизить расходы помогает программа трейд-ин. Она позволяет использовать имеющееся жилье для приобретения нового, пояснил эксперт. Условия по таким сделкам также стали более гибкими, что делает этот способ доступным для многих покупателей, заключил Банников.

