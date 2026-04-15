НОВОСТИЗдоровье

В Сибири 17-летний подросток перенес тяжелый энцефалит после укусов клещей

Укусы привели к тяжелому заболеванию

15 апреля 2026, 14:40, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Омске зафиксирован тяжелый случай клещевого энцефалита у подростка после двух укусов клещей. Инцидент произошел в мае 2025 года, пишет "Om1 Омск".

У 17-летнего пациента развилась тяжелая форма заболевания. Его госпитализировали и оказали неотложную помощь, включая лечение в реанимации с применением аппарата ИВЛ.

Терапия заняла несколько месяцев — с мая по декабрь. После стабилизации состояния страховая компания "АльфаСтрахование" организовала перевод подростка в Клинический институт мозга, где он прошел курс реабилитации.

Все расходы на лечение и восстановление были полностью покрыты страховкой.

Здоровье Россия дети Сезон клещей Сибирь

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:54:59 15-04-2026

Что за хрень впрыскивают эти монстры

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:20:26 16-04-2026

Гость (14:54:59 15-04-2026) Что за хрень впрыскивают эти монстры... биологическое оружие Японцев во 2й мировой

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:42 15-04-2026

То есть он был как Тигран, только после клеща?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

15:20:37 15-04-2026

Статистику бы выживаемости у вакцинированных при энцефалите посмотреть? Против не вакцинированных.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

17:23:52 15-04-2026

Из сообщения не ясно был ли подросток вакцинирован? Мы разное можем предположить, например, что вакцинирован не правильной вакциной.

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров