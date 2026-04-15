В Сибири 17-летний подросток перенес тяжелый энцефалит после укусов клещей
Укусы привели к тяжелому заболеванию
15 апреля 2026, 14:40, ИА Амител
Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В Омске зафиксирован тяжелый случай клещевого энцефалита у подростка после двух укусов клещей. Инцидент произошел в мае 2025 года, пишет "Om1 Омск".
У 17-летнего пациента развилась тяжелая форма заболевания. Его госпитализировали и оказали неотложную помощь, включая лечение в реанимации с применением аппарата ИВЛ.
Терапия заняла несколько месяцев — с мая по декабрь. После стабилизации состояния страховая компания "АльфаСтрахование" организовала перевод подростка в Клинический институт мозга, где он прошел курс реабилитации.
Все расходы на лечение и восстановление были полностью покрыты страховкой.
14:54:59 15-04-2026
Что за хрень впрыскивают эти монстры
00:20:26 16-04-2026
Гость (14:54:59 15-04-2026) Что за хрень впрыскивают эти монстры... биологическое оружие Японцев во 2й мировой
15:17:42 15-04-2026
То есть он был как Тигран, только после клеща?
15:20:37 15-04-2026
Статистику бы выживаемости у вакцинированных при энцефалите посмотреть? Против не вакцинированных.
17:23:52 15-04-2026
Из сообщения не ясно был ли подросток вакцинирован? Мы разное можем предположить, например, что вакцинирован не правильной вакциной.