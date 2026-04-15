В Сибири 17-летний подросток перенес тяжелый энцефалит после укусов клещей

Укусы привели к тяжелому заболеванию

15 апреля 2026, 14:40, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Омске зафиксирован тяжелый случай клещевого энцефалита у подростка после двух укусов клещей. Инцидент произошел в мае 2025 года, пишет "Om1 Омск".

У 17-летнего пациента развилась тяжелая форма заболевания. Его госпитализировали и оказали неотложную помощь, включая лечение в реанимации с применением аппарата ИВЛ.

Терапия заняла несколько месяцев — с мая по декабрь. После стабилизации состояния страховая компания "АльфаСтрахование" организовала перевод подростка в Клинический институт мозга, где он прошел курс реабилитации.

Все расходы на лечение и восстановление были полностью покрыты страховкой.