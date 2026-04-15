Осознанность — лучшая защита от манипуляций. Зная приемы ретейлеров, вы сможете контролировать свои траты и экономить до 20% бюджета на продукты

15 апреля 2026, 13:29, ИА Амител

Супермаркет, скидки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Супермаркеты прибегают к различным маркетинговым уловкам, чтобы побудить клиентов тратить больше. Как сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку из "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, эти приемы можно разделить на три основные категории.

«Первая группа уловок направлена на стимулирование импульсивных покупок. Сюда относятся акции с ограниченным сроком действия, такие как "только сегодня", скидки "3 по цене 2", размещение мелких товаров у касс и предложение продуктов в больших упаковках», — добавил он.

Вторая категория уловок призвана удерживать клиентов в магазине на более длительное время. Для этого супермаркеты включают спокойную музыку, используют ароматы свежей выпечки и кофе, организуют дегустации и размещают популярные товары, такие как хлеб, яйца и молоко, в удаленных от входа зонах, отметил эксперт.

Третья группа приемов делает цены менее заметными для покупателей.

Например, магазины указывают цену товара в 999 рублей вместо круглой тысячи, предоставляют информацию о стоимости за 100 граммов вместо килограмма и используют яркие ценники.

«Супермаркеты активно внедряют программы лояльности, бонусные системы и специальные предложения для владельцев карт, что также способствует дополнительным расходам со стороны клиентов», — заключил Смирнов.

Ранее экономист назвал товары, которые могут подешеветь в 2026 году.