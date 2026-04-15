Эксперт рассказал, как супермаркеты вытягивают из покупателей деньги
Осознанность — лучшая защита от манипуляций. Зная приемы ретейлеров, вы сможете контролировать свои траты и экономить до 20% бюджета на продукты
15 апреля 2026, 13:29, ИА Амител
Супермаркеты прибегают к различным маркетинговым уловкам, чтобы побудить клиентов тратить больше. Как сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку из "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, эти приемы можно разделить на три основные категории.
«Первая группа уловок направлена на стимулирование импульсивных покупок. Сюда относятся акции с ограниченным сроком действия, такие как "только сегодня", скидки "3 по цене 2", размещение мелких товаров у касс и предложение продуктов в больших упаковках», — добавил он.
Вторая категория уловок призвана удерживать клиентов в магазине на более длительное время. Для этого супермаркеты включают спокойную музыку, используют ароматы свежей выпечки и кофе, организуют дегустации и размещают популярные товары, такие как хлеб, яйца и молоко, в удаленных от входа зонах, отметил эксперт.
Третья группа приемов делает цены менее заметными для покупателей.
Например, магазины указывают цену товара в 999 рублей вместо круглой тысячи, предоставляют информацию о стоимости за 100 граммов вместо килограмма и используют яркие ценники.
«Супермаркеты активно внедряют программы лояльности, бонусные системы и специальные предложения для владельцев карт, что также способствует дополнительным расходам со стороны клиентов», — заключил Смирнов.
13:39:13 15-04-2026
и что такого нового эксперт сказал?
14:01:07 15-04-2026
Старо как мир. Ходим со списком и игонорим всякие 3=2 ценники.
Из людей делают общество потребителей, давно причем.
14:23:58 15-04-2026
Если человек умеет отличать необходимость от желания, то всё будет хорошо.
15:06:09 15-04-2026
если денег нет то и не вытянут
15:07:06 15-04-2026
Типа будто бы перепутай ценники, где название продукта напечатано слишком мелким шрифтом - и пачка продукта, под которым якобы стоит одна цена, оказывается на кассе совсем по другой цене.
15:29:12 15-04-2026
Что интересно, Госдума так и не приняла закон, обязывающий указывать на цену всех весовых продуктов ( в разных упаковках) за кг, как это делает Ашан. Хотя депутаты на словах возмущаются, что объем при той же цене за упаковку. Если бы на самом деле радели о народе, давно бы заставили торговцев не обманывать.
10:14:13 16-04-2026
Осознанность - путь к нецензурной лексике!
Эти супермаркеты вам за то, что не молитесь!