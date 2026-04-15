Предлагается распространить ограничение на все отечественные маркетплейсы и площадки, где осуществляется розничная торговля в интернете

15 апреля 2026, 14:50, ИА Амител

Изображения, ИИ, генерация / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Необходимо ограничить применение искусственного интеллекта для создания визуальных образов товаров в интернете, заявил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга в поселке Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров. Свое обращение он направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву, пишет RT.

Ветров подчеркнул, что современные технологии генерации изображений, видеороликов и аудио, неотличимых от настоящих, набирают популярность в интернете.

«Интернет переполнен тысячами файлов, которые с помощью своей высокой реалистичности вводят людей в заблуждение. Недобросовестные продавцы на маркетплейсах и в других онлайн-магазинах активно используют эти технологии для улучшения визуальной презентации своих товаров», — отметил депутат.

По его словам, фотографии и видео товаров, представленные в интернете, не только незначительно отличаются от реальных, но и становятся инструментом обмана для покупателей, которые не могут оценить истинный вид продукции.

Парламентарий просит рассмотреть возможность разработки комплекса мер, направленных на предотвращение использования нейрогенеративных технологий для улучшения визуальных характеристик товаров при их продаже. Эти ограничения должны касаться как отечественных маркетплейсов, так и других интернет-платформ, участвующих в розничной торговле.