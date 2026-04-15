Российский губернатор призвал недовольных блокировками жителей "сцепить зубы"
Глава Ленобласти назвал свой регион "прифронтовым"
15 апреля 2026, 23:11, ИА Амител
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион стал прифронтовым, и призвал недовольных отключениями мобильного интернета жителей "сцепить зубы", передает "Коммерсантъ".
По его словам, блокировки — это вопрос безопасности.
«Когда кто-то начинает здесь ставить вопрос по интернету, имейте смелость просто сказать это в лицо. А что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу и у тебя появился стабильный интернет?» — сказал губернатор.
По мнению Дрозденко, жители Ленобласти находятся в "тепличных условиях": «Мы все-таки с вами не находимся в тех временах, когда, значит, паек нужно получать по талонам».
За первый квартал 2026 года над регионом сбили 343 беспилотника ВСУ, рассказал Дрозденко. Он отметил, что Ленобласть имеет самую протяженную границу "со странами недружественного блока НАТО".
23:53:14 15-04-2026
Ох уж эти недовольные жители, совсем крана не видят. Единственное не понятно как на пятый год Питер стал прифронтовым городом, если ежедневно докладывают об успешном продвижении, обрушении фронта и т.д. и т.п.
Если только за первый квартал там было по почти четыреста прилётов, может не помогают блокировки интерната против них?
08:28:48 16-04-2026
бпла маленький, незаметный, может лететь куда направят. Его трудно обнаружить. Хотя можно, например, создать специальные группы ополчения или военнослужащих - срочников для борьбы с бпла. Полно ведь военных частей по стране, так они ерундой занимаются, а могли бы послужить и не на фронте. Дать им дробовики, приборы, бинокли, связь и пусть небо контролируют круглосуточно. Но власть никак не раскачается, чтобы защитить граждан. А у населения нет оружия, чтобы себя защитить. Какое-то всеобщее попустительство.
06:24:09 16-04-2026
спятили с этим телеграм, с чего это нужно зубы сцеплять? Кто-то явно раскачивает ситуацию. Найдите себе дело!
10:08:21 16-04-2026
"А что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу и у тебя появился стабильный интернет?" - Продожаем логическую цепочку - а что ты сделал для того, чтобы тебе оказывали мед. помощь, для того, чтобы получать заработную плату или пенсию, для того, чтобы тебе разрешали выходить на улицу. Список можно продолжить по своему усмотрению.
11:07:33 16-04-2026
Российский губернатор, он же Губернатор России - ну нет у нас столько зубов!
17:15:38 16-04-2026
Пипец вас. знатоков русского языка корёжит.
12:30:00 16-04-2026
Да мы только и делаем что сцепляем зубы, как в 91 началось, так и идет по сей день.