Российский губернатор призвал недовольных блокировками жителей "сцепить зубы"

Глава Ленобласти назвал свой регион "прифронтовым"

15 апреля 2026, 23:11, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион стал прифронтовым, и призвал недовольных отключениями мобильного интернета жителей "сцепить зубы", передает "Коммерсантъ".

По его словам, блокировки — это вопрос безопасности.

«Когда кто-то начинает здесь ставить вопрос по интернету, имейте смелость просто сказать это в лицо. А что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу и у тебя появился стабильный интернет?» — сказал губернатор.

По мнению Дрозденко, жители Ленобласти находятся в "тепличных условиях": «Мы все-таки с вами не находимся в тех временах, когда, значит, паек нужно получать по талонам».

За первый квартал 2026 года над регионом сбили 343 беспилотника ВСУ, рассказал Дрозденко. Он отметил, что Ленобласть имеет самую протяженную границу "со странами недружественного блока НАТО".

Комментарии 7

Гость

23:53:14 15-04-2026

Ох уж эти недовольные жители, совсем крана не видят. Единственное не понятно как на пятый год Питер стал прифронтовым городом, если ежедневно докладывают об успешном продвижении, обрушении фронта и т.д. и т.п.
Если только за первый квартал там было по почти четыреста прилётов, может не помогают блокировки интерната против них?

гость

08:28:48 16-04-2026

Гость (23:53:14 15-04-2026) Ох уж эти недовольные жители, совсем крана не видят. Единств... бпла маленький, незаметный, может лететь куда направят. Его трудно обнаружить. Хотя можно, например, создать специальные группы ополчения или военнослужащих - срочников для борьбы с бпла. Полно ведь военных частей по стране, так они ерундой занимаются, а могли бы послужить и не на фронте. Дать им дробовики, приборы, бинокли, связь и пусть небо контролируют круглосуточно. Но власть никак не раскачается, чтобы защитить граждан. А у населения нет оружия, чтобы себя защитить. Какое-то всеобщее попустительство.

гость

06:24:09 16-04-2026

спятили с этим телеграм, с чего это нужно зубы сцеплять? Кто-то явно раскачивает ситуацию. Найдите себе дело!

Гость

10:08:21 16-04-2026

"А что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу и у тебя появился стабильный интернет?" - Продожаем логическую цепочку - а что ты сделал для того, чтобы тебе оказывали мед. помощь, для того, чтобы получать заработную плату или пенсию, для того, чтобы тебе разрешали выходить на улицу. Список можно продолжить по своему усмотрению.

Вежливый Человек

11:07:33 16-04-2026

Российский губернатор, он же Губернатор России - ну нет у нас столько зубов!

Психиатр

17:15:38 16-04-2026

Вежливый Человек (11:07:33 16-04-2026) Российский губернатор, он же Губернатор России - ну нет у на... Пипец вас. знатоков русского языка корёжит.

Гость

12:30:00 16-04-2026

Да мы только и делаем что сцепляем зубы, как в 91 началось, так и идет по сей день.

