Российский губернатор призвал недовольных блокировками жителей "сцепить зубы"

Глава Ленобласти назвал свой регион "прифронтовым"

15 апреля 2026, 23:11, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион стал прифронтовым, и призвал недовольных отключениями мобильного интернета жителей "сцепить зубы", передает "Коммерсантъ".

По его словам, блокировки — это вопрос безопасности.

«Когда кто-то начинает здесь ставить вопрос по интернету, имейте смелость просто сказать это в лицо. А что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу и у тебя появился стабильный интернет?» — сказал губернатор.

По мнению Дрозденко, жители Ленобласти находятся в "тепличных условиях": «Мы все-таки с вами не находимся в тех временах, когда, значит, паек нужно получать по талонам».

За первый квартал 2026 года над регионом сбили 343 беспилотника ВСУ, рассказал Дрозденко. Он отметил, что Ленобласть имеет самую протяженную границу "со странами недружественного блока НАТО".