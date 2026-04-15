Молдавия объявила о выходе из СНГ
Страна выйдет из содружества через год
15 апреля 2026, 22:36, ИА Амител
Флаг Молдавии / Фото: unsplash.com / Sasha Pleshco
Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ). Членство страны должно завершиться через год, сообщил вице-премьер, глава молдавского МИД Михай Попшой. Его цитирует РИА Новости.
«После подписания решений о денонсации соглашений 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении», — сказал Попшой.
Молдавия уже четыре года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС. К концу 2025 года страна денонсировала порядка 70 соглашений и теперь готовится к вступлению в Евросоюз. 2 апреля молдавский парламент в окончательном чтении одобрил проект выхода из устава СНГ.
22:44:04 15-04-2026
А долги за газ отдаст при выходе?
23:41:39 15-04-2026
потому что посудомойкам, трудящимся в Италии, неудобно переводить зарплату оттуда на родину
08:15:23 16-04-2026
Гость (23:41:39 15-04-2026) потому что посудомойкам, трудящимся в Италии, неудобно перев... Очень много молдаван наехало и по всей России людей обманывают. Лжегазовики, кровельщики, компьютерщики... Цену десятикратно завышают по итогам работ.
10:47:23 16-04-2026
избавляются от совкового прошлого. молодцы
13:57:04 16-04-2026
а они через год еще будут?
14:04:12 16-04-2026
А чего тянут то? Пусть прям завтра и выскакивают. Все равно о них не слышно не видно.
14:04:53 16-04-2026
"и теперь готовится к вступлению в Евросоюз."------- Нужны там цыгане нахлебники...