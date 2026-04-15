Молдавия объявила о выходе из СНГ

Страна выйдет из содружества через год

15 апреля 2026, 22:36, ИА Амител

Флаг Молдавии / Фото: unsplash.com / Sasha Pleshco

Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ). Членство страны должно завершиться через год, сообщил вице-премьер, глава молдавского МИД Михай Попшой. Его цитирует РИА Новости.

«После подписания решений о денонсации соглашений 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении», — сказал Попшой.

Молдавия уже четыре года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС. К концу 2025 года страна денонсировала порядка 70 соглашений и теперь готовится к вступлению в Евросоюз. 2 апреля молдавский парламент в окончательном чтении одобрил проект выхода из устава СНГ.