Переговоры по Украине в трехстороннем формате могут начаться этой весной

Москва не раз заявляла о готовности к переговорам и подтвердила это на уровне министра иностранных дел

15 апреля 2026, 15:56, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Трехсторонние переговоры с участием США по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться уже этой весной. Такой прогноз "Газете.ру" дал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат напомнил, что Россия последовательно выступает за дипломатическое решение.

«Мы всегда были готовы к переговорам — и до начала конфликта, и сразу после его начала в 2022 году. Каждый раз мы об этом заявляем и действуем в этом направлении», — подчеркнул парламентарий.

Отвечая на вопрос, стоит ли ждать возобновления переговоров к лету, Чепа ответил, что это может произойти раньше.