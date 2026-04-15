Сегодня пациенты с тяжелой мигренью фактически остаются вне системы господдержки: дорогостоящие препараты не входят в ОМС и льготные перечни

15 апреля 2026, 17:47, ИА Амител

Мигрень, головная боль / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Миллионы россиян, которые страдают от мигрени, испытывают трудности с доступом к современным методам лечения. Препараты нового поколения, такие как средства на основе моноклональных антител, стоят очень дорого — сотни тысяч рублей в год. Они не включены в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) и не предоставляются по льготным спискам. В Государственной Думе предложили меры для улучшения ситуации, сообщает Life.ru.

«В парламент поступают многочисленные обращения от людей с тяжелой формой мигрени. Эти пациенты не могут позволить себе дорогостоящие препараты, которые эффективно контролируют болезнь. Из-за высокой стоимости и отсутствия государственной поддержки они остаются без необходимой помощи. Мигрень существенно влияет на их работоспособность и качество жизни», — сказал депутат ГД Каплан Панеш, который представляет ЛДПР и является заместителем председателя комитета по бюджету и налогам.

Мигренью страдают до 15% населения страны, и наиболее подвержены этому заболеванию люди в возрасте от 18 до 49 лет, то есть в самый продуктивный период жизни. При хронической мигрени, если головная боль беспокоит более 15 дней в месяц, человек становится практически нетрудоспособным, добавил он.

В обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко депутат отметил, что мигрень является хроническим неврологическим заболеванием, а не временным состоянием. Это одна из главных причин утраты трудоспособности в мире. В России эта проблема, по мнению парламентария, недооценивается, что приводит к недостатку внимания со стороны системы здравоохранения.

«Препараты на основе моноклональных антител зарегистрированы в России и широко применяются за границей. Клинические исследования показали, что у 68% пациентов количество дней с головной болью уменьшается, а у 20% приступы исчезают на время действия терапии», — подчеркнул Панеш.

Каплан Панеш предложил Министерству здравоохранения три инициативы:

Включить препараты для лечения тяжелой формы мигрени в программу "14 высокозатратных нозологий", которая финансируется из федерального бюджета. Разработать критерии для бесплатного лечения или оформления инвалидности для пациентов с хронической мигренью. Провести всероссийское исследование для оценки экономического ущерба, связанного с мигренью.

Хроническая мигрень — это не просто головная боль, а утрата карьеры, разрушение семей и потеря активной жизни. Это проблема, которую нельзя игнорировать. Миллионы граждан ждут решений, заключил Панеш.